Höchstschwierigkeiten in Serie

Aufgrund der Vorleistungen waren die meisten Starts am frühen Abend angesetzt, sodass inklusive Finale in kurzer Zeit vier Wettkampffahrten anstanden. Kurz vor dem Saisonhöhepunkt konnten sich alle Sportlerinnen gut präsentieren und zeigten, dass die Form stimmt. Beide Kunstradmannschaften konnten zum ersten Mal ihr mit den Höchstschwierigkeiten gespicktes Programm in der vorgeschriebenen Zeit vortragen. Im Sechser-Einradfahren wurde die Schwierigkeit noch einmal erhöht und auch die neuen Pirouetten wurden nahezu fehlerfrei dargeboten.

Als vorletzte Starter durften gleichzeitig die deutschen Jugendmeister und die neuformierte Schülermannschaft auf die Fläche. Nele Strohmeier, Katharina Jörger, Amelie Kilian und Annika Fritz erhielten für einen Körperkontakt mit zwei Bodenberührungen hohe Abzüge. Die Schülerinnen Mara und Kathi Häberle sowie Anne Strohmeier werden seit Februar durch Emelie Bellinger komplettiert. In Worms zeigten sie ein starkes Wettkampfdebüt und wurden mit einer hohen Punktzahl belohnt. Für die Gesamtmannschaft reichte es anhand der Multiplikatoren zu Platz fünf unter 59 Mannschaften. In der Wertung für die Europaliga konnten die Rebländerinnen die Führung mit dem Tagessieg ausbauen. Am Abschlusswettbewerb um die meisten Einzeldrehungen wiederholte Annika Fritz ihren Vorjahressieg.

Nach einer kurzen Nacht ging es am Sonntag früh mit dem Turnier der Jugend weiter. Nun ging es um die Siege in den einzelnen Disziplinen in denen Siege im Vierer- und Sechser-Einradfahren sowie im Sechser-Kunstfahren erreicht wurden. Die Schüler Einradmannschaften sicherte sich Platz drei. Im Vierer-Kunstfahren der Jugend versuchten die Mädels alles, aber am Ende reichte die Kraft nicht mehr und sie wurden hinter den slowakischen EM-Teilnehmern Zweite, so die Mitteilung.

Den Pokal für die beste Ausführung von allen Mannschaften sicherten sich Strohmeier, Kilian, Fritz und Jörger mit ihrem Vortrag auf den Einrädern. Gleichzeitig fand in Bohlsbach die Bezirksmeisterschaft der Elite statt. Svenja Fritz konnte leider einen Übergang nicht zeigen, sicherte sich aber den Sieg in diesem Wettkampf. Die Trainer waren sehr zufrieden mit den gezeigten Vorstellungen. (red)