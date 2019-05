Mit breiter Brust

Rheinstetten

Ein immens wichtiger Sieg Rheinstetten (red) - Einen absoluten Big Point im Abstiegskampf hat der 1. SV Mörsch erzielt. Mit 2:1 siegte die Elf von Patrick Anstett gegen den direkten Konkurrenten SV Endingen. Mit diesem Ergebnis tauschten die Kontrahenten zunächst einmal die Plätze (Foto: fuv).

Rastatt

Kaum Wechsel bei Leichtathleten Rastatt (red) - Die Leichtathleten im Kreis leiden zu jedem Jahresende mehr oder weniger am Wechselfieber. Alle Vereinswechsel müssen nach den Richtlinien des Deutschen Leichtathletik-Verbandes zwischen dem 1. Oktober und dem 30. November vorgenommen werden (Foto: rawo).