Letzte Chance für SV Au am Rhein?

Rastatt

Rastatt (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer setzte sich der Spitzenreiter TTF Rastatt im Bezirksderby bei der Spvgg Ottenau II mit 9:6 durch und sicherte sich drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft. Der TB Bad Rotenfles ist Meister in der Bezirksliga (Foto: toto).

Ötigheim

Ötigheim (rap) - Aufsteiger FV Ötigheim befindet sich in der Fußball-Bezirksliga weit weg von den Abstiegsrängen. Als Tabellenfünfter mit 29 Punkten ist der FVÖ mittendrin in der Verfolgergruppe des Spitzentrios - mehr verhinderte eine Schwächephase im vergangenen Herbst (Foto: fuv).

Gamshurst

Gamshurst (rap) - In der vergangenen Saison sicherte sich der FV Gamshurst die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 5, in der A Süd verzückt der Aufsteiger in der laufenden Saison mit schönem Offensivspiel die Liga. Der FVG belegt momentan den dritten Rang (Foto: toto).

Sinzheim

Sinzheim (red) - Gleich im ersten Rückrundenspiel kommt es in der Tischtennis-Männer-Bezirksliga zu einem echten Knaller: Der Tabellenzweite TB Sinzheim (16:4) empfängt am Samstag den Spitzenreiter TB Bad Rotenfels (17:3). Das Vorrundenspiel gewann die Gäste (Foto: toto).