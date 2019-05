SV Bühlertal fast am Ziel

(red) - Mit einem 4:1-Sieg beim VfB Bühl hat sich der SV Bühlertal eine prima Augangsposition auf dem Weg zur Landesliga-Meisterschaft verschafft. Theoretisch könnte der Aufstieg schon am Wochenende gelingen. Die Keller-Brüder (Foto: Seiter) erzielten alle vier SVB-Treffer. » - Mehr

(red) - VfB Bühl gegen SV Bühlertal, das ist eine alte Fehde, emotional und mit viel Zündstoff voll gepackt. Vor dem Derby am Samstag haben sich die ehemaligen Spieler Egon Koch, Rolf Keller, Tilo Schmidt und Gernot Meder an packende Partien aus der Vergangenheit erinnert (Foto: av). » - Mehr

(bor) - Wenn am Samstag der VfB Bühl und der SV Bühlertal zum Verbandsligaderby aufeinandertreffen, ist das kein Spiel wie jedes andere. Zu groß ist die Rivalität der beiden Kontrahenten. Aufgrund der Tabellensituation könnte es das letzte Derby für gewisse Zeit sein (Foto: toto). » - Mehr

(red) - In Biberach fanden die badischen Meisterschaften und die süddeutschen Titelkämpfe im Straßengehen statt. Konkurrenzlos waren dabei die beiden badischen Top-Geher Carl Dohmann vom SCL Heel Baden-Baden und Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal (Foto: rawo). » - Mehr

