SV 08 stürmisch wie das Wetter

Der SV 08 Kuppenheim verfolgt auf der Zielgeraden der Verbandsliga-Saison ganz das olympische Motto: Schneller, höher, weiter. Trainer Matthias Frieböse konnte seinen Schützlingen schon mal vorab verbal die Medaillen für die grandiose Saison überreichen: "Das war großartig. Die Mannschaft hat sich belohnt für ihr tolles Spiel. Ob wir am Ende Dritter oder Vierter werden, interessiert mich nicht so sehr. Auf die Leistung kommt es an, und die stimmt." In der Vereinshistorie war Rang vier in der Verbandsliga bislang die beste Platzierung. Seine Mannen sind drauf und dran, dies zu toppen.

Vor allem, wenn der Gegner so mitspielt wie am Samstag der bemitleidenswerte FC Denzlingen. "Wenn uns der Gegner so einlädt, nehmen wir dies gerne an", verwies Frieböse auf die Defensivschwächen der Breisgauer, die nach dem 0:9-Desaster gegen den FFC nun die zweite Abreibung erhielten. 16 Gegentore in einer Woche sprechen nicht gerade für Verbandsliga-Tauglichkeit.

Nach kurzer Abtastphase wählten die 08er im heimischen Wörtel den gewohnten Vorwärtsgang und stürzten die Breisgauer von einer Verlegenheit in die andere. Hatte sich Weisgerber mit zwei guten Freistößen dem Gästetor schon angenähert, war es dann Herbote vorbehalten, mit einem platzierten Schuss die Führung zu erzielen (20.). Der blitzschnelle Traumkonter zum 2:0 erinnerte fast schon an Jürgen Klopps Liverpooler Jungs: Der überragende Götz auf Grünbacher - drin das Ding (35.). Drei Minuten später legte Götz wieder prima auf, Weisgerber nahm das Leder mit dem Rücken zur Strafraumgrenze an, Drehung, Schuss - 3:0 (38.). Denzlingens Miceli ahnte nach dem x-ten Fehlpass da wohl schon, was kommen sollte: "Ah Mann", rief er genervt. Daran konnte auch das Elfmeter-Anschlusstor durch Wehrle nichts ändern (44.).

Lange durfte der schwache Gast nicht auf mehr hoffen. Der SV 08 gab weiter Gas, Flitzebogen Götz zudem eine weitere Kostprobe seiner Antrittsschnelligkeit, indem er auf dem rechten Flügel seinem Gegner schlicht davonlief, von der Grundlinie sauber nach innen passte, wo Herbote nur noch Danke sagen musste (63.). Auch der nochmalige Anschluss durch Bayram (75.) änderte nichts am einseitigen Spielgeschehen. Götz, der beste Mann (77.), Herbote mit seinem dritten Treffer (86.) und der junge Kleber (90.) mit seinem ersten Verbandsliga-Tor schossen den überforderten FCD aus dem Wörtel.

Für Matthias Frieböse könnte die Spielzeit wohl noch länger als drei Wochen dauern. Seine Schützlinge sind im absoluten Flow. Er weiß das: "Wir haben noch so viele Ziele, die wir erreichen können. Wir wollen sie angehen."

SV Kuppenheim: Hegele - Radke, Schorb (73. Smuda), Karamehmedovic, Weißer - Tran (71. Buttermilch), Herbote, Karadogan, Götz, Weisgerber (51. Saddedine) - Grünbacher (83. Kleber).

FC Denzlingen: Bergdorf - Cope, Koberitz, Miceli, Karman (79. Fiand) - Bayram, Müller (71. Lettgen), Saggiomo, Dettmar, Vrazalica (83. Mandzo) - Wehrle.

Schiedsrichterin: Chantal Kann (Walzbachtal) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Herbote (20.), 2:0 Grünbacher (35.), 3:0 Weisgerber (38.), 3:1 Wehrle (44. FE), 4:1 Herbote (63.), 4:2 Bayram (75.), 5:2 Götz (77.), 6:2 Herbote (86.), 7:2 Kleber (90.) - Beste Spieler: Götz, Weisgerber, Karamehmedovic.