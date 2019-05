Ein neuer Stern

Baden-Baden

Aktion würdigt Engagement Baden-Baden (red) - "Danke Schiri" heißt eine Gemeinschaftsaktion des DFB und seiner Landesverbände zusammen mit der Dekra. In jeder Saison können die jeweiligen Bezirksschiedsrichterausschüsse Schiedsrichter für besondere Verdienste auszeichnen (Foto: SBFV).

Endingen

SV 08: Brisantes Duell in Endingen Endingen (rap) - Nach dem bärenstarken Start mit dem 4:1-Heimsieg gegen den SC Lahr in die Restrunde der Fußball-Verbandsliga reist der SV 08 Kuppenheim am Samstag nun an den Kaiserstuhl zum SV Endingen. Mit dem SVE pflegen die Schwarz-Blauen eine kleine Rivalität (Foto: fuv).

Sasbachwalden

Vom Märchen zum Horrorfilm? Sasbachwalden (rap) - die vergangenen zwei Spielzeiten der Fußballer des SV Sasbachwalden (Foto: toto) glichen einem Märchen: Von der Kreisliga B marschierte das Team von Christian Schweiger in die Bezirksliga durch. Diese Saison hingegen kommt für den SVS eher wie ein Horrorfilm daher.

Essen

DM-Titel für Vicente Jimenez Essen (red) - Er hat schon so viel hinter sich, aber manchmal wartet der süße Lohn: Der 57-jährige Vicente Jimenez hat gegen Thomas Wagenaar (Düsseldorf) einen vierstündigen Tennis-Krimi gewonnen und krönte sich in Essen zum deutschen Hallenmeister der Männer 55 (Foto: pr).