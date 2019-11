Groth will DFB

Münster

Münster

KSC macht den Aufstieg klar Münster (red) - Als der Schlusspfiff ertönte, gab es kein Halten mehr. Nach dem 4:1 gegen Preußen Münster steht der Aufstieg des KSC in Liga zwei fest, 3 000 Fans stürmten den Platz und feierten mit ihren Lieblingen, die, zurück in Karlsruhe, die Nacht zum Tag machten (Foto: GES).

Baden-Baden

Baden-Baden

Alles oder nichts in Steinbach Baden-Baden (moe) - Morgen Abend geht es in der Steinbacher Stadthalle um alles oder nichts. Das Interessante dabei: Das gilt in diesem speziellen Fall nicht nur für die abstiegsbedrohte SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto), sondern auch für den Titelkandidaten HGW Hofweier.

Karlsruhe

Karlsruhe

Kobald darf sich Hoffnung machen Karlsruhe (red) - Christoph Kobald (Foto: GES) darf sich für das Drittligaspiel des Karlsruher SC beim TSV 1860 München an diesem Samstag Hoffnung auf einen Einsatz in der Startelf machen. Er ist mit Sicherheit eine Möglichkeit für die Startformation", sagte Trainer Alois Schwartz vorab.