Muggensturmer Mädchen Dritte in Südbaden

Jupiter / Florida

Zivilklage vor US-PGA-Turnier Jupiter/Florida (sid) - Wegen der tödlichen Trunkenheitsfahrt eines Angestellten seines Restaurants muss sich Golf-Superstar Tiger Woods (Foto: dpa) kurz vor Beginn der US PGA Championship am Donnerstag mit einer Zivilklage auf Schadenersatz auseinandersetzen.

Freistett

Großes Treffen der Leichtathleten Freistett (rawo) - Bei den Eurodistriktmeisterschaften der in Freistett waren über 500 Leichtathleten (Foto: rawo) aus 72 Vereinen aus den Kreisen Kehl, Lahr, Offenburg, Wolfach und Rastatt/Baden-Baden/Bühl sowie aus dem elsässischen Großraum Straßburg am Start.

Kosice

Mit Grubauer ins Viertelfinale Kosice (sid) - Erstmals als Stammtorwart in der nordamerikanischen Profiliga NHL kommt Philipp Grubauer (Foto: dpa) zur Eishockey-Weltmeisterschaft ins slowakische Kosice. Nach der besten Saison seiner Karriere soll der 27-Jährige dem DEB-Team ins Viertelfinale helfen.

Au am Rhein

Verfolgerduell in Au am Rhein Au am Rhein (red) - Für den SV Au am Rhein dürfte das Verfolgerduell am Samstag gegen den FC Obertsrot die letzte Chance sein, um im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord ein Wörtchen mitzureden. Schließlich ist der Zweite zu Gast (Foto: Seiter).