Pumas greifen in Budel an

Zwei Spiele stehen am Samstag beim fünften Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd auf dem Programm: In Philippsburg steigt das Derby zwischen dem heimischen MSC und dem MSC Ubstadt-Weiher. Zudem empfängt der MBV Budel den MSC Puma Kuppenheim. Am Sonntag hat der Comet Durmersheim den Taifun Mörsch zu Gast.

Der MSC Philippsburg kam am vergangenen Spieltag nach gutem ersten Viertel gehörig unter die Räder: Nach einer 2:1-Viertelführung in Mörsch verlor der MSC noch klar mit 4:17 gegen den amtierenden deutschen Meister. Nun will man gegen den Nachbarn wieder in die Spur finden und wichtige Punkte im Kampf um einen Playoff-Platz ergattern. Der MSC Ubstadt-Weiher will hingegen nach dem spielfreien Wochenende mit einem Sieg wieder auf Platz eins der Tabelle klettern. "Deshalb ist die Zielvorgabe klar: Sieg", so Ubstadt-Weihers sportlicher Leiter Uwe Maurer: "Auch wenn wir uns in Philippsburg immer schwertun, wäre alles andere eine Enttäuschung für uns." Anpfiff ist um 18 Uhr.

Zeitgleich ertönt der Anpfiff in Budel, wenn die Pumas aus Kuppenheim zu Gast beim MBV sind. Die Niederländer feierten am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg und wollen nun auch gegen den aktuellen Tabellenführer nachlegen. Vor allem auf der heimischen Platzanlage zeigten sich die Niederländer bislang immer sehr kampfstark. Kuppenheim möchte aber den Platz an der Sonne verteidigen und peilt einen Auswärtssieg an.

Am Sonntagnachmittag ist Taifun Mörsch zu Gast beim MSC Comet Durmersheim. Im Pokal trafen sich beide Teams vor einiger Zeit in der ersten Runde. Damals gewann der deutsche Meister beim Altmeister mit 2:0. Auch im Ligaspiel scheinen die Vorzeichen auf "Auswärtssieg" zu stehen. Nach der 17:4-Gala gegen Philippsburg peilt Mörsch auch im Oberwald-Stadion einen klaren Sieg an, um weiter oben anzugreifen. Beim MSC Comet ist nach dem 1:12 in Kuppenheim Wunden lecken angesagt. Durmersheim braucht aber jeden Punkt für das Ziel Playoff-Teilnahme. Anpfiff ist um 15 Uhr. (tm)