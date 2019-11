Erst Werther, dann Faust?

Ötigheim

Nochmals die Krallen gezeigt Ötigheim (red) - Die Entscheidungen waren schon vor dem letzten Spieltag gefallen, trotzdem zeigte insbesondere die erste Mannschaft des Schachclubs Ötigheim in der Verbandsliga nochmals die Krallen und gewann bei der OSG Baden-Baden IV (Foto: Heck).

Kuppenheim

Pumas sind gewarnt Kuppenheim (red) - Im Fokus des dritten Spieltags der Motoball-Bundesliga Süd steht am Samstagabend das Spitzenspiel zwischen dem MSC Ubstadt-Weiher und dem MSC Taifun Mörsch. Ebenfalls am Samstag empfängt Philippsburg den MSC Puma Kuppenheim (Foto: fuv).

Rheinmünster

Letzte Chance für FC Schwarzach? Rheinmünster (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd empfängt der drittplatzierte FC Schwarzach den Ligaprimus SG Lauf/Obersasbach. Nur mit einem Sieg kann der FCS noch oben angreifen. In der B6 findet zwischen Frankonia Rastatt und Haueneberstein das Topspiel statt (Foto: av).

Bühl

TV Bühl will sich verbessern Bühl (red) - Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten TTSV Mönchweiler möchte sich der TV Bühl am letzten Spieltag in der Frauen-Tischtennis-Verbandsliga auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Derweil verabschieden sich die TTF Rastatt eine Klasse nach oben (Foto: toto).