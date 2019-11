Party in Blau-Weiß

Loffenau

TSV Loffenau muss heftig zittern Loffenau (red) - Während Landesliga-Aufsteiger FV Würmersheim nach einem kräftigen Endspurt kurz vor dem Klassenerhalt steht, muss Mitaufsteiger TSV Loffenau (Foto: Vetter) kräftig zittern. Das Heimspiel gegen RW Elchesheim ist für die 2019 sieglosen Loffenauer ein Schlüsselspiel.

Freiburg

Heimstärke als großes SC-Plus Freiburg (red) - Der Sport-Club Freiburg mit seinem charismatischen Trainer Christian Streich (Foto: dpa) schaffte trotz der aktuellen Durststrecke von mittlerweile acht Spielen in Folge ohne Sieg. vorzeitig den ersehnten Bundesliga-Klassenerhalt dank seiner Heimstärke.

Karlsruhe

KSC: Kür gegen Halleschen FC Karlsruhe (red) - Der Aufstieg ist eingetütet, 15 000 Fans werden im Wildpark erwartet und am Sonntag fliegt die Mannschaft nach Mallorca. Davor will sich der Karlsruher SC gegen den Halleschen FC gebührend von seinen Fans verabschieden - am besten mit einem Sieg (Foto: GES).