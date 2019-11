Früh auf die Verliererstraße geraten

Es dauerte am Samstag 35 Spielminuten, dann war die leidige Handspieldiskussion, die seit Monaten Woche für Woche die Gemüter in der Bundesliga erhitzt, auch in der Fußball-Verbandsliga angekommen. Ausgerechnet im Topspiel Offenburger FV gegen SV 08 Kuppenheim. Zum Leidwesen der Schwarz-Blauen in deren Strafraum. 08-Verteidiger Denis Smuda wollte einen Schuss von Dimitrios Tsolakis für seinen bereits geschlagenen Torhüter Max Bachmaier blocken, als der Ball wenige Meter vor der Linie aus kürzester Distanz an seine Hand sprang.



Kein Zweifel, der Ball wäre ins Tor gegangen, doch weder spielte Smuda absichtlich das runde Leder mit der Hand noch vergrößerte er die Körperfläche mit selbiger. Schiedsrichter Simon Pace zögerte dennoch nicht, entschied auf Elfmeter und, was freilich viel schlimmer für die Wörtelkicker war, zeigte Smuda die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß setzte OFV-Angreifer Marco Petereit rechts neben den Kasten, was der Tabellendritte aber verschmerzen konnte, da Stefano Anzaldi nach schöner Kombination bereits zuvor die Führung für die Rot-Weißen erzielt hatte (21.).

"Es ist mittlerweile jede Woche auf einem Sportplatz Thema. Sei es bei den Profis oder im Amateurbereich. Diesmal hat es uns getroffen. Denis vergrößert mit dem Arm die Körperfläche nicht. Die Rote Karte ist hart, aber deswegen haben wir nicht verloren. Wir waren heute zu ungenau im Passspiel nach vorne und auch zu fahrig", analysierte 08-Trainer Matthias Frieböse: "In Unterzahl hast du es gegen den OFV dann schwer zur Geltung zu kommen, bei der fußballerischen Qualität, die sie haben."

Dass die Hausherren einige feine Kicker in ihren Reihen haben, zeigten sie von Beginn an. Der OFV präsentierte sich in der Offensive überaus kombinationssicher und sorgte mit ständigen Positionswechseln für reichlich Verwirrung in der 08-Defensive. Allein vor dem Tor zeigte sich die Kneuker-Elf ("Wir hatten die Partie gut im Griff") teils zu verspielt. Ein Kuppenheimer Lebenszeichen sendete 08-Stürmer Lucas Grünbacher in Minute 27, als er OFV-Keeper Sinan Süme aus zwölf Metern zu einer Glanzparade zwang. Ansonsten zogen sich die Knöpfle-

städter in Unterzahl (verständlicherweise) zurück, machten die Schotten dicht und lauerten auf ihre gefürchteten Umschaltmomente, die die Hausherren aber nicht zuließen.

Sieben Minuten durften die Wörtelkicker dann in der zweiten Halbzeit auf zumindest einen Teilerfolg hoffen, doch dann war auch dieses kleine Fünkchen erloschen: Maximilian Leist flankte von der rechten Seite, Petereit tauchte ab und erzielte mit einem sehenswerten Flugkopfball aus rund zehn Metern das 2:0 - sein 16. Saisontor.

Kurz darauf folgte eine 20-minütige Unterbrechung - ein heftiges Gewitter samt Blitz- und Donnerschlägen zog über das Karl-Heitz-Stadion. Als dieses vorüber war, tat der OFV nur noch das Notwendigste. "Wir hätten noch torgefährlicher sein müssen. Wir haben das Spielfeld zu eng gemacht, die Außen vernachlässigt", sagte Offenburgs Trainer Florian Kneuker.

Was von Kuppenheims Flügelflitzer Simon Götz fast bestraft worden wäre, doch sein Schuss landete lediglich an der Latte (76.). Stattdessen sorgte Fabio Kinast in der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand.

Offenburger FV: Süme - L. Ernst (25. Leist), Leopold, Kehl, Feißt - Schlieter, Anzaldi - Tsolakis, Roth (61. Kinast), Martin (71. Herrmann) - Petereit (80. Kelbi) .

SV 08 Kuppenheim: Bachmaier - Radke, Karamehmedovic, Smuda, Weißer (72. Borutta) - Tran (55. Bauer), Weisgerber - Götz, Karadogan, Herbote (55. Saddedine) - Grünbacher (80. Oremek).

Schiedsrichter: Simon Pace (Hiolzingen) - Zuschauer: 126 - Tore: 1:0 Anzaldi (21.), 2:0 Petereit (52.), 3:0 Kinast (90.+1) - Gelbe Karten: Roth, Anzaldi - Beste Spieler: Schlieter, Anzaldi - Bachmaier.