Bühlertal macht Titel klar

Auch mehrmalige Versuche, die Partien fortzusetzen, schlugen fehl. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führten Durbachtal und Altdorf jeweils klar mit 3:0. Da diese Partien große Relevanz im Bezug auf die Vizemeisterschaft und Abstiegskampf haben, erwartet Landesliga-Staffelleiter Hubert Deuchler "so schnell als möglich den Bericht des Schiedsrichters an die Sportrichter". Im Normalfall wird es auf zwei Wiederholungsspiele hinauslaufen, so bitter das für Altdorf und Durbachtal ist. Die vier Vereine wurden auch schon auf Terminwünsche angesprochen.

FV Schutterwald -

SV Bühlertal 1:2.

Die Gastgeber begannen in diesem flotten Spitzenspiel, das den hohen Erwartungen entsprach, furios: Erhardt brachte den FVS per Kopfball in Führung. Nach einem langen Ball senkte sich das Leder als Bogenlampe ins Netz (4.). Kurz danach hätte Philip Keller ebenfalls per Kopf ausgleichen können. In der Folgezeit erhöhten die Gäste den Druck und wurden belohnt. Per Traumtor mit einem Volleyschuss in den Winkel erzielte Scharer den Ausgleich (24.). Die Bühlertäler waren nun besser im Spiel, kombinierten gefällig und standen vor der Pause vor der erneuten Führung, doch der Kopfball von Knobelspies wurde vom reaktionsschnellen Torwart pariert (40.). Nach dem Seitenwechsel ging es weiter hin und her. Die Gastgeber gefielen mit ihren Freistößen, doch Bühlertal wurde immer stärker. Und Joker Nico Westermann machte das Tor zur Meisterschaft endgültig auf. Nach Pass von Sebastian Keller erzielte der Einwechselspieler mit seinem neunten Saisontreffer die Führung und gleichzeitig die Meisterkrönung (69.).

TSV Loffenau -

Rot-Weiß Elchesheim 7:0.

"Alte Herren gegen A-Jugend", kommentierte Rot-Weiß-Vorsitzender Dieter Link den Kantersieg des TSV, der in den vergangenen zwei Monaten elf Mal in Folge ohne Sieg geblieben war. Im Gegensatz zu den Rot-Weißen zeigten sie im verschärften Kampf um den Klassenerhalt allerdings eine ganz andere Einstellung als der pomadige Gegner, der die Saison im Kopf wohl schon abgehakt hatte. In allen Belangen beherrschten die Platzherren die laschen Rot-Weißen. Tobias Skubatz brachte die aggressiven Platzherren nicht nur früh in Front, er erwies sich mit seinen drei Toren auch als Matchwinner. Tore. 1:0 Skubatz (2.), 2:0 T. Großmann (15., FE), 3:0, 4:0 Skubatz (25., 45.), 5:0 Früh (79.), 6:0 Fugger (85.), 6:0 Krmpotic (88.).

FV Langenwinkel -

SV Sinzheim 0:2.

Die Gäste standen einmal mehr in dieser Rückrunde defensiv sehr stabil. Kurios allerdings, dass für beide Sinzheimer Treffer ein Spieler des Gastgebers verantwortlich zeichnete. Alexandru Ghita bescherte den Gäste mit zwei kuriosen Eigentoren (33., 71.) den Auswärtssieg und sorgte damit für die vorzeitige Rettung.

SC Hofstetten -

VfB Bühl 2:2.

Zum fünften Mal in Folge blieb der VfB sieglos. Nach dem Rückstand durch Tamburello (32.) hatte sich der VfB gefangen, war nach Treffern von Welle (43.) und Bohn (69.) selbst in Führung gegangen, doch Hofstetten erzielte durch Bauer (79.) doch noch den Ausgleich.

SV Oberachern II -

Spvgg. Ottenau 6:4.

Vier Tore sollten auswärts eigentlich für einen Punkt reichen. Doch die Defensive der Sportvereinigung ist nicht mehr mit jener im Vorjahr zu vergleichen. Innerhalb von zehn Minuten zog der SVO II von 3:2 auf 5:2 davon. Tore: 1:0 Recica (7.), 1:1 Hornung (18.), 1:2 Weiler (26.), 2:2 Recica (31.), 3:2 Grenner (51.), 4:2 Recica (57.), 5:2 Heilmann (64.), 6:2 Barnick (79.), 6:3 Weiler (83.), 6:4 Cuttica (91.).

SV Freistett -

SV Stadelhofen 0:1.

Für die Gastgeber, die Drittletzter sind, könnte diese Heimniederlage, die Gästespieler Springmann besorgte (17.), fatale Folgen haben. (mi)