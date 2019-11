Am Titel geknabbert Begeisterung. Das ist die kürzeste Beschreibung für das, was sich an diesem Wochenende bei den deutschen Seniorenmeisterschaften im Geräteturnen in der Bühler Großsporthalle abgespielt hatte. Von Sportlern über 80 Jahren bis zu aktiven Bundesligaturnern, die teilweise internationale Höchstschwierigkeiten zeigten, reichte das sportliche Repertoire, das weit mehr als 500 Zuschauer begeisterte. Dabei wurden Trainer, Teilnehmer, Fans und ganz besonders der Deutsche Turnerbund nicht müde, die Bühler Organisatoren für ihre fantastische Arbeit zu loben.



Als Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr vor der letzten Siegerehrung den DTB einlud, sich bei Bedarf auch in Zukunft an die Zwetschgenstadt als Top-Organisator für nationale Turnevents zu erinnern, dauerte es nur wenige Augenblicke, bis schon wieder die erste Anfrage platziert wurde. Das Team um Abteilungsleiter Ralf Fäßler hatte offensichtlich ganze Arbeit geleistet. Der älteste Turner an diesem Wochenende war 84 Jahre alt und stellte sich im Wettkampf zehn weiteren Turnern im Wettbewerb über 80 Jahre. Auf der anderen Seite zelebrierte Klaus Kirchberger am Königsgerät einen Kovacsalto, der ihm die Tageshöchstwertung von 14,35 Punkten einbrachte. Der Chemnitzer startet in der Bundesliga für Monheim und siegte in der AK 30 - 34. Bei den Frauen gab es in der gleichen Altersklasse ein rekordverdächtig großes Starterfeld von 26 Turnerinnen, das Simone Meinzer aus der Fächerstadt (TG Neureut) ebenfalls mit spektakulären Elementen wie dem Yurchenko-Sprung souverän anführte. Aus Mittelbaden erturnte Siegfried Münster (TV Muggensturm) in der Altersklasse 55 - 59 den neunten Platz. Im größten Starterfeld der Männer der AK 50 - 54 genoss Dieter Weiß sichtlich seinen Heimvorteil und freute sich über Rang acht. Für die mittelbadische Medaille sorgte Patrik Hauns, dessen Silberrang von den Iffezheimer Fans gefeiert wurde. Elegant wie eh und je - und technisch sehr sauber - knabberte er sogar am Titel. Dagegen konnte der mehrfache deutsche Meister Dirk Walterspacher im Trikot des TV Oberndorf aufgrund seiner Schulterverletzung nicht frei aufturnen und musste sich mit dem undankbaren vierten Platz in der AK 45 - 49 begnügen. Matthias Völker aus Ottenau komplettierte das Ergebnis als Siebter. Severin Fritz aus Iffezheim kam in der hochklassigen Konkurrenz der AK 35 - 39 auf den fünften Platz. (ott)

