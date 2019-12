Burger lässt den Hammer weit fliegen

Freistett

Tschierske gewinnt Weitenjagd Freistett (rawo) - Bei der neunten Auflage der Eurodistrikmeisterschaften in Freistett lieferten sich bei den Jugendlichen U 16 die Speerwerferinnen eine regelrechte Weitenjagd. Dabei hatte Natalie Tschierske (Foto: rawo) vom Rastatter TV am Ende mit 42,11 Metern die Nase vorn.

Pumas beißen hemmungslos zu Kuppenheim (red) - Ein beeindruckendes Schützenfest feierte am Sonntag der MSC Puma Kuppenheim in der Motoball-Bundesliga, der mit sage und schreibe 23:2 gegen den MSC Malsch gewann. Der MSC Taifun Mörsch und der MSC Ubstadt-Weiher siegten ebenfalls (Foto: fuv).

Auf Kurs Richtung Landesliga Rastatt (red) - Der TuS Helmlingen II und die SG Freudenstadt/Baiersbronn sind auf Landesliga-Kurs. Der Tabellenführer der Handball-Bezirksklasse wies die Reserve der TS Ottersweier in die Schranken, die SG machte gegen Sinzheim III das Dutzend an Siegen voll (Foto: fuv).

Helmlingen nicht aufzuhalten Baden-Baden (red) - Wer kann die Reserve des TuS Helmlingen auf dem Weg in die Landesliga noch stoppen? Auch von den Panthers Gaggenau ließ sich der Tabellenführer der Handball-Bezirksklasse nicht aufhalten. Die Rheinauer triumphierten im Murgtal mit 35:31 (Foto: fuv).