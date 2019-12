Starke Leistung Beim ersten von sieben Mountainbike-Weltcups des Weltradsportverbands UCI im schwäbischen Albstadt fuhr Sunny Gschwender vom RSV Kartung in die Top 30 der Welt in der Altersklasse U 19. Neben der Weltmeisterschaft in Kanada Ende August sind Weltcup-Rennen laut Mitteilung Treffpunkte der besten Cross-Country-Fahrer in den verschiedenen Altersklassen. Bei der U 19 trat Geschwender, die in dieser Saison das Trikot des Conway Factroy Racing Teams sowie der deutschen Nationalmannschaft trägt, gegen 63 Athletinnen aus 17 Nationen an. Das Rennen ging über vier Runden a vier Kilometer, wobei pro Durchgang 190 Höhenmeter auf dem mit engen, technischen Passagen gespickten Kurs, auf dem im kommenden Jahr auch die Weltmeisterschaften ausgetragen werden, überwunden werden mussten. Gschwender startete von Platz 40, die Voraussetzungen waren dabei laut Mitteilung alles andere als gut. Die Fahrerin aus Kartung gehört zum einen dem jüngeren Jahrgang an und war bei diesem internationalen Vergleich obendrein durch einen Infekt geschwächt. Die Vorgaben lauteten daher: Durchfahren, das Beste aus der Situation machen, die tolle Atmosphäre genießen und die WM-Strecke kennenlernen. Nach einer technisch wie kämpferisch starken Leistung kam Gschwender auf Platz 30. Am kommenden Wochenende geht es für Gschwender nach Nove Mesto in Tschechien zur zweiten Station des Cross-Country-Weltcups. Start und Ziel der Rennstrecke befinden sich hier im Biathlonstadion. Auf der technisch anspruchsvollen Strecke will die Kartungerin einen weiteren Schritt zur EM- und WM-Qualifikation machen. (red)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben