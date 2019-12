Sechs Medaillen für Leppert

Die zweite Wettkampfmannschaft des Schwimmteams des TV Bühl absolvierte jüngst im saarländischen Dudweiler ihren Trainingslager-Abschlusswettkampf. Nach intensiven Einheiten in Österreich zeigte sich das Trainerduo Philipp Wolge und Felix Berndt mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden. In einem starken Starterfeld mit Schwimmern aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und ganz Baden-Württemberg behaupteten sich die Bühler Talente mit fast 65 Prozent geschwommener Bestzeiten. Für die Athleten ging es laut Mitteilung insbesondere darum, die Qualifikationsnormen für die badischen Sommermeisterschaften zu erfüllen. Mit mehr als 50 unterbotenen Normen wird die zweite Wettkampfmannschaft bei diesem Saisonhöhepunkt stark vertreten sein.

Im Wettkampfbecken in Dudweiler überzeugten allen voran Juliane Leppert und Silas Braun. Leppert schwamm zehn neue Bestzeiten und sicherte sich sechsmal Edelmetall. Mit einer Finalzeit von 35,32 Sekunden über 50 Meter Schmetterling hat sie nun auch den Anschluss an die badische Spitze geschafft. Ebenfalls zahlreiche Bestzeiten erreichte Braun, der sich darüber hinaus über zehn Strecken für die badischen Sommermeisterschaften qualifiziert hat. Er hat somit die Qual der Wahl, über welche Strecken er dort an den Start geht. Abermals ihr hohes Niveau stellte Helena Jurack unter Beweis. Mit drei Gold-, fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen zeigte sie, dass sie auch bei überregionalen Veranstaltungen zu den Medaillenkandidaten zählt. Weitere Podestplätze sicherten sich Ciara-Luna Hensel und Helena Langner.

Auch die übrigen Starter Sina Kühn, Zoe Kühnen, Jascha Frank, Krisztian Unyi und Jonas Müller wussten zu überzeugen und haben bei den weiteren Veranstaltungen in Durlach, Waghäusel und dem heimischen Internationalen Bühler Schwimm-Meeting noch Möglichkeiten, weitere Qualifikationsnormen für die badischen Sommermeisterschaften zu erzielen, heißt es weiter.

Ebenfalls in Dudweiler war auch Julia Kusserow von der ersten Wettkampfmannschaft am Start. Sie nutzte ihr Rennen über 200 Meter Rücken, um noch die Norm für die deutschen Meisterschaften über diese Strecke zu erfüllen. Sie wird bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin nun über 50, 100 und 200 Meter Rücken an den Start gehen. (red)