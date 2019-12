Fruchtmann pulverisiert Rekord

Mit einem fulminanten Hürdenlauf hat Rachel Fruchtmann das von Leistungssportdirektor Sven Rees im Ulmer Donaustadion angesetzte Ausscheidungsrennen für die Teilnahme am traditionellen U-18-Länd erkampf zwischen Baden-Württemberg, Slowenien, den norditalienischen Provinzen und Bayern am kommenden Sonntag in Brixen/Italien gewonnen. Mit ihrer Siegerzeit von 14,11 Sekunden liegt die Steinbacherin laut Mitteilung derzeit auf Rang drei der deutschen Bestenliste.

Da es wegen der anhaltend schlechten Wetterbedingungen der vergangenen Wochen keine vergleichbaren Leistungen in der noch jungen Saison gab, hatte der Baden-Württembergische Leichtathletik Verband kurzfristig die schnellsten Hürdensprinterinnen des Landes nach Ulm eingeladen, um zu ermitteln, wer in Brixen die Landesfarben vertreten darf. Nach der verletzungsbedingten Absage von Steinbachs Hürdensprinterin Hanna Altmann ruhten die badischen Hoffnungen allein auf ihrer Vereinskollegin. Da Fruchtmann bereits für den Dreisprung nominiert war, fuhr sie relativ gelassen zu diesem Showdown gegen die sieben schnellsten Athletinnen aus Württemberg. Trotz allem war die Anspannung groß. Obwohl sie im Training immer starke Leistungen gezeigt hatte, war Fruchtmann im vergangenen Jahr kein gutes Rennen in ihrer "Zweitdisziplin" geglückt. Doch in Ulm passte alles. Direkt neben ihrer mutmaßlich stärksten Konkurrentin Josefine Schäkel von der LG Filder kam sie blendend aus den Startblöcken. Kopf an Kopf lieferten sich die beiden ein verbissenes Duell und setzten sich bis zur siebten Hürde leicht vom Starterfeld ab. Dann touchierte Schäkel die achte Hürde und verschaffte so der Steinbacherin den entscheidenden Vorteil, den sie souverän bis ins Ziel verteidigte. Mit der Siegerzeit von 14,11 Sekunden pulverisierte sie nicht nur ihre eigene Bestzeit um fast sechs Zehntel. Auch der 17 Jahre alte Kreisrekord der Ötigheimerin Sarah Wende (14,33) ist seit Sonntag Geschichte.

Unglücklich ist allerdings, dass der Zeitplan des Länderkampfs einen Doppelstart Dreisprung und Hürde nicht zulässt. So wird sich Fruchtmann laut Mitteilung wohl für den Sprung entscheiden - und die gestrauchelte Konkurrentin kommt doch noch zu einem Länderkampfeinsatz.

Am Abend vor dem Ulmer Hürden-Rennen hatte Steinbachs Mittelstreckentalent Lisa Merkel einen überzeugenden Auftritt bei der Karlsruher "Langen Laufnacht". Bei dieser international besetzten Einladungsveranstaltung im Carl Kaufmann Stadion lief Merkel ein ausgesprochen mutiges 1 500-Meter-Rennen. Im Feld mit einer Reihe älterer Läuferinnen blieb sie mit 4:46,34 Minuten klar unter ihrer bisherigen Bestzeit. Damit war sie, hinter einer Athletin aus der Schweiz, beste deutsche Starterin ihres Jahrgangs und hat sich souverän für die deutschen Jugendmeisterschaften im Juli in Ulm qualifiziert. (red)