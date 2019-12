Gelingt die Überraschung?

Budel

Motoball: Pumas greifen in Budel an Budel (red) - Zwei Spiele stehen am Samstag beim fünften Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd auf dem Programm: In Philippsburg steigt das Derby zwischen dem MSC und dem MSC Ubstadt-Weiher. Zudem empfängt der MBV Budel den MSC Puma Kuppenheim (Foto: Vetter).

Durmersheim

Heiße Duelle im Motoball-Pokal Durmersheim (red) - Die Motoball-Bundesliga pausiert, am Wochenende stehen dafür die Hinspiele der ersten Runde im Pokal an - und die Auslosung verspricht durchaus heiße Partien. So empfängt etwa der MSC Comet Durmersheim am Sonntagmittag den MSC Taifun Mörsch (Foto: fuv).

Kuppenheim

Pumas sind gewarnt Kuppenheim (red) - Im Fokus des dritten Spieltags der Motoball-Bundesliga Süd steht am Samstagabend das Spitzenspiel zwischen dem MSC Ubstadt-Weiher und dem MSC Taifun Mörsch. Ebenfalls am Samstag empfängt Philippsburg den MSC Puma Kuppenheim (Foto: fuv).

Kuppenheim

Pumas beißen hemmungslos zu Kuppenheim (red) - Ein beeindruckendes Schützenfest feierte am Sonntag der MSC Puma Kuppenheim in der Motoball-Bundesliga, der mit sage und schreibe 23:2 gegen den MSC Malsch gewann. Der MSC Taifun Mörsch und der MSC Ubstadt-Weiher siegten ebenfalls (Foto: fuv).