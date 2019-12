Guter Auftakt für Elena Berger

Freistett

Großes Treffen der Leichtathleten Freistett (rawo) - Bei den Eurodistriktmeisterschaften der in Freistett waren über 500 Leichtathleten (Foto: rawo) aus 72 Vereinen aus den Kreisen Kehl, Lahr, Offenburg, Wolfach und Rastatt/Baden-Baden/Bühl sowie aus dem elsässischen Großraum Straßburg am Start. » Weitersagen (rawo) - Bei den Eurodistriktmeisterschaften der in Freistett waren über 500 Leichtathleten (Foto: rawo) aus 72 Vereinen aus den Kreisen Kehl, Lahr, Offenburg, Wolfach und Rastatt/Baden-Baden/Bühl sowie aus dem elsässischen Großraum Straßburg am Start. » - Mehr

Rastatt

Erfolgreicher Nachwuchs Rastatt (red) - Nach längerer Durststrecke schätzt sich die RSG Ried Rastatt glücklich, mit Leon Uhrig (U-17-Junioren) und Adrian Götz (U-15-Schüler) wieder erfolgreiche Nachwuchs-Radsportler ins Renngeschehen schicken zu können. Ein gutes Ergebnis folgt dem anderen (Foto: RSG). » Weitersagen (red) - Nach längerer Durststrecke schätzt sich die RSG Ried Rastatt glücklich, mit Leon Uhrig (U-17-Junioren) und Adrian Götz (U-15-Schüler) wieder erfolgreiche Nachwuchs-Radsportler ins Renngeschehen schicken zu können. Ein gutes Ergebnis folgt dem anderen (Foto: RSG). » - Mehr

Bühl

Vier Derbyhelden erinnern sich Bühl (red) - VfB Bühl gegen SV Bühlertal, das ist eine alte Fehde, emotional und mit viel Zündstoff voll gepackt. Vor dem Derby am Samstag haben sich die ehemaligen Spieler Egon Koch, Rolf Keller, Tilo Schmidt und Gernot Meder an packende Partien aus der Vergangenheit erinnert (Foto: av). » Weitersagen (red) - VfB Bühl gegen SV Bühlertal, das ist eine alte Fehde, emotional und mit viel Zündstoff voll gepackt. Vor dem Derby am Samstag haben sich die ehemaligen Spieler Egon Koch, Rolf Keller, Tilo Schmidt und Gernot Meder an packende Partien aus der Vergangenheit erinnert (Foto: av). » - Mehr

Bühl

Volleyball: U-20-DM in Bühl Bühl (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto). » - Mehr