Hohenstein dominiert Beim 14. Nachwuchsschwimmfest in Weingarten trafen sich jüngst 13 Vereine aus Baden, um im 25-Meter-Becken des Walzbachbades ihre Kräfte zu messen. Dabei absolvierten die knapp 280 Sportler ein anspruchsvolles Wettkampfprogramm mit mehr als 1 030 Einzel- und 26 Staffelstarts. Das Schwimmteam des Rastatter TV war mit 30 Schwimmern angereist und heimste bei 127 Starts 97 Medaillen ein: 49 glänzten in Gold. Mit weiteren 32 Silber- und 16 Bronzemedaillen dominierten die RTV-Schwimmer das Geschehen über alle Altersklassen hinweg. Zudem konnten laut Mitteilung 72 neue persönliche Bestzeiten erreicht werden. In Topform und für ihre 199 Gegnerinnen nicht einholbar zeigte sich die 14-jährige Luisa Hohenstein auf der 50-Meter-Freistilstrecke. Hierbei qualifizierte sich die Rastatterin im Vorlauf mit einer Zeit von 28,94 Sekunden für das Finale der schnellsten fünf Schwimmerinnen. Im Endlauf selbst traf sie dann auf ältere Konkurrentinnen, verbesserte ihre Zeit auf die persönliche Bestzeit von 28,74 Sekunden und setzte sich in einem kämpferischen Spurt gegen Ronja Thomas (Durlacher SV, Jahrgang 2004) sowie gegen ihre ebenfalls ins Finale gekommenen Vereinskameradinnen Luna Walz (2002), Annika Lehmann (2005) und Bianca Erhard (2003) durch. Insgesamt gewann Hohenstein in Weingarten noch drei weitere Gold- und zwei Silbermedaillen. Ihr Vereinskamerad Tim Stucke (2003) heimste fünf Goldmedaillen in seinem Jahrgang ein und präsentierte sich damit als Allrounder in den Lagen Schmetterling, Rücken und Freistil. Auch Stucke schaffte es, für sich fünf persönliche neue Bestzeiten zu erreichen. Walz (2002) überzeugte ebenfalls mit vier Goldmedaillen in ihrer Altersklasse und einem hervorragenden dritten Platz im offenen Finale über 50 Meter Freistil. Stefan Louts-Häußler (2011) bestätigt sein Talent als Nachwuchsschwimmer und zeigte keine Angst vor der starken Konkurrenz. Er konnte mit drei neuen Bestzeiten in seiner Altersklasse auch dreimal Gold auf unterschiedlichen Lagen gewinnen (50 Meter Rücken, 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust). Trainer Eugen Engelhardt zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge, heißt es weiter. Insbesondere der RTV-Nachwuchs hat sich gut in das Wettkampfgeschehen eingelebt. Daher freut er sich nun mit seinen Athleten auf die Freibadwettkämpfe. Hier stehen noch einige Prüfungen mit Qualifikationschancen für die badischen Meisterschaften an. (red)

