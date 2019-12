Sieg trotz langer Verletztenliste

6 317 Punkte standen am Ende auf dem Konto der erfolgreichen Senioren, die aber ersatzgeschwächt antreten und dann noch zwei Verletzungen hinnehmen mussten. Erfolgreichster Punktesammler war Hans-Jürgen Mitzel mit 40,32 Metern beim Diskuswerfen und 12,57 Metern beim Kugelstoßen. Auch Helmut Klumpp glänzte mit starken 4,56 Metern im Weitsprung und 14,38 Sekunden über 100 Meter. Auch mit seinen 9,33 Metern im Kugelstoßen kam er in die Wertung. Zudem punkteten Diethart Reichardt, der in wenigen Wochen 77 Jahre alt wird, über 100 Meter in 15,85 Sekunden, Kristian Rett mit 24,31 Metern beim Diskuswurf und Adi Marxer mit 3,54 Metern im Weitsprung.

Über 3 000 Meter lief Friedrich Klumpp 13:50,11 Minuten, Kristian Rett kam auf 15:45,25 Minuten. Roland Heiler, der starke Mann mit Kugel und Diskus, war krankheitsbedingt nicht am Start, Hans Zelenka verletzte sich beim Weitsprung und Helmut Klumpp zu guter Letzt noch bei der Staffel. Im Kampf um die Qualifikation zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft Ende September in München war dies natürlich ein Rückschlag. Die LAG-Senioren wollen nun versuchen, noch vor der Sommerpause einen weiteren Wettkampf zu finden und dort mit einer noch besseren Punktzahl die Qualifikation zu sichern.

Nicht ganz so weit vorne landeten die aktiven Männer der LAG. Mit 8 678 Punkten wurden sie in ihrer Klasse Dritter hinter der TSG Heidelberg (10 678) und der StG Rhein-Neckar Nord (9 527). Mit guten 13,15 Metern beim Kugelstoßen und 35,73 Metern beim Diskuswerfen erzielte Tobias Künstel die besten Ergebnisse aller Teilnehmer. Die höchste Einzelpunktzahl im LAG-Team schaffte Andreas Held beim Hochsprung mit der Tagesbesthöhe von 1,76 Metern. Schnellster 100-Meter-Sprinter der LAG war Julian Held in 12,47 Sekunden. Beim Weitsprung landete er mit 5,43 Metern knapp vor seinem Bruder Andreas (5,36). Im Hochsprung überquerte er 1,68 Meter. Über 400 Meter lagen Anton Stößer (62,19 Sek.) und Volker Merkel (62,83) dicht beisammen, über 800 Meter punkteten Jens Mungenast (2:28,16 Min.) und Volker Merkel. Mungenast lief zudem über die 5 000 Meter 19:26,16 Minuten und auch Stößer musste über diese Langstrecke nochmals ran. Zweiter Mann mit Kugel und Diskus war Hannes Morlock.

Ebenfalls den dritten Platz belegte die weibliche Jugend U 18 der LAG. Weit vorne in der Konkurrenz landeten dabei die Kugelstoßerinnen: Julia Wörner wurde mit 9,49 Metern Dritte knapp vor Svenja Mungenast mit 9,44 Metern. Mungenast sammelte mit 4,37 Metern beim Weitsprung auch die meisten Einzelpunkte innerhalb der Mannschaft und war zudem mit 1,32 Metern im Hochsprung erfolgreich. Wörner war beste LAG-Athletin beim Speerwurf vor Emelie Schillinger. Über 100 Meter lag Jule Roth in 14,46 Sekunden knapp vor Sita Hürst in 14,50.

Über 800 Meter sammelten Hanna Gernsbeck in 2:44,26 Minuten und Sita Hürst (2:57,32) die Punkte. Jasmin Ruppell erreichte beim Weitsprung 4,13 Meter und im Hochsprung 1,28 Meter. Die 4 x 100 Meter-Staffel mit Wörner, Hürst, Jasmin Hornung und Roth lief in 56,81 Sekunden auf Platz zwei. Am Ende standen 5 995 Punkte auf dem LAG-Konto. Davor platzierten sich die siegreiche LG Kurpfalz (6 877) und die StG Konstanz/Reichenau (6 362).

Vom SR Yburg Steinbach waren mit Björn und Volker Maier zwei Senioren M 40 bei der StG Südbaden - SR Yb urg, LC Breisgau und Lörrach-Stetten - dabei. Maier sprintete 12,66 Sekunden über 100 Meter und sprang 5,17 Meter weit. Sein Bruder Volker erreichte 12,43 Meter im Kugelstoßen und 28,25 Meter beim Diskuswerfen. 9 010 Punkte sammelte die Mannschaft, die Platz eins belegte. (rawo)