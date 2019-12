Die letzte Chance für Ottenau und RSC/DJK

Die Neuansetzung der Partie FV Würmersheim gegen den FSV Altdorf am nächsten Donnerstag (15 Uhr) traf natürlich besonders die Gäste knüppeldick, lagen sie bis zum witterungsbedingten Abbruch in der 75. Minute doch souverän 3:0 in Führung. "Für Altdorf ist das sehr ärgerlich, und ich habe auch Verständnis für den Frust dort. Es macht aber auch für uns einen Unterschied, ob das Spiel 0:3, 1:3 oder 2:3 ausgeht", wies Würmersheims Trainer Manuel Jung nicht zu Unrecht darauf hin, dass nach dem letzten Spieltag durchaus noch das Torverhältnis im Abstiegskampf entscheidend sein kann. Seine Schützlinge haben dank der Wetterunbillen mit der Neuansetzung am Feiertag natürlich Schwein gehabt und können den Klassenerhalt in ihrer ersten Landesliga-Saison bereits mit einem Auswärtssieg in Ottenau definitiv perfekt machen.

Die Sportvereinigung kämpft im Heimspiel um ihre allerletzte Chance. Um doch noch auf den drittletzten Platz vorrücken zu können, wären aber noch zwei Siege notwendig, und Freistett dürfte keine seiner letzten zwei Partien in Rastatt und zu Hause gegen Altdorf mehr gewinnen. Auch wenn die Schützlinge von Giovanni Marotta bei der Oberacherner Reserve beachtliche vier Volltreffer erzielten - aber eben auch sechs Gegentore kassierten -, fällt es schwer an einen Auswärtssieg in Durbachtal beim Saisonfinale zu glauben, selbst wenn Würmersheim besiegt würde. "Es ist unsere letzte Chance und die wollen wir nutzen. Leider haben wir in Oberachern nach der sehr guten ersten Halbzeit wieder katastrophale Fehler gezeigt, sind in den Tiefschlaf verfallen und haben uns um den verdienten Lohn gebracht", musste Marotta nach der wohl besten Auswärtsleistung bitter konstatieren.

Auch der TSV Loffenau ist nach dem ersten Sieg des Jahres noch nicht endgültig auf der sicheren Seite. Extrem wichtig war natürlich der 7:0-Kantersieg gegen Elchesheim für die Moral, die nach der Niederlagenserie doch arg gelitten hatte. Dieser Befreiungsschlag sollte neben dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein nochmals den entscheidenden Schub geben, um nun auch den letzten Schritt zu gehen. "Wir haben es nun selbst wieder in der Hand. Wenn wir die gleiche Einstellung und den Willen auch in Sinzheim zeigen, kann uns was gelingen", sagt Trainer Patrick Ebner, der wie seine Schützlinge eine harte, monatelange Nervenprobe hinter sich hat. "Die vergangenen Wochen waren echt nicht so angenehm." Dass Gastgeber Sinzheim bereits das Saisonziel mit dem Auswärtssieg in Langenwinkel erreicht hat, kann Loffenau im Grunde nur recht sein.

Bereits heute Abend wird Rot-Weiß Elchesheim auf eigenem Platz gegen die Oberacherner Reserve gewiss bemüht sein, die Blamage des Saisondesasters schlechthin wiedergutzumachen. Zumal Vorzeigespieler Florian Huber letztmals vor den eigenen Zuschauern antritt. Nach fünf sieglosen Spielen in Folge wäre ein Heimsieg für den VfB Bühl gegen Langenwinkel nach einer "verkorksten Saison" (O-Ton Alexander Hassenstein) zumindest versöhnlich.