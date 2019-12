Topspiel in Schwarzach

Aber auch der Tabellenzweite Obertsrot (56) hat in Gernsbach (Achter/35) ein schweres Auswärtsspiel vor sich. Auch dieses Spiel ging in der Vorrunde knapp aus: 4:3 für den FCO. Der in Lauerstellung liegende SV Au (53) hat Heimrecht und mit dem FV Rauental (Hinspiel: 6:1) morgen den vermeintlich leichtesten Gegner. Im Kampf um den Klassenerhalt geht es, weil Durmersheim schon abgestiegen ist, nur noch darum, wer letztendlich Vorletzter wird. Denn der muss nach dem jetzigen Stand der Dinge gegen den Vorletzten der A Süd den dritten Absteiger ausspielen. Hörden und Plittersdorf (beide 26 Punkte), sowie Mörsch II (28) und Rauental (29), aber auch Gaggenau (30) sind diesbezüglich in Gefahr.

Den Direktabstieg und Platz 15 (Vorletzter) machen in der Kreisliga A, Staffel Süd der FC Ottenhöfen II (13 Punkte) und der SV Neusatz (14) unter sich aus. Der Drittletzte SV Ulm II (27) hat sich schon gerettet. Der FCO II hat morgen gegen Eisental Heimrecht und auf dem Papier die wesentlich leichtere Aufgabe, als der SVN. Denn der muss bei der SG Lauf/Obersasbach antreten. Der gastgebende Ligaprimus kann mit einem Sieg die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga einfahren. Im Rennen um Platz zwei liegen Schwarzach und Achern (beide 51 Punkte), sowie Weitenung (50) ganz eng beieinander. Sollte das Topspiel dieses Spieltages zwischen Schwarzach und dem VfR - wie schon im Hinspiel (1:1) - unentschieden ausgehen, könnte Weitenung der lachende Dritte sein und Platz zwei übernehmen. Der SVW ist zwar auswärts in Sandweier gefordert, hat aber das Hinspiel 4:1 gewonnen und nach der Winterpause noch keine Begegnung verloren (sechs Siege, vier Remis).

Ziemlich eng geht es in der oberen Tabellenhälfte der Kreisliga B, Staffel 6 zu. Drei Spieltage vor dem regulären Ende der Saison kommen noch etwa ein halbes Dutzend Mannschaften für Platz eins und zwei in Frage. Ganz besonders - mit aktuell noch einem Spiel weniger - der VfB Bühl II und die SG Stollhofen/Söllingen, die ihre am ersten Spieltag abgebrochene Begegnung am kommenden Donnerstag (Christi Himmelfahrt) nachholen. Zunächst jedoch, am neunten von letztendlich elf Spieltagen, hat die Bühler Landesliga-Reserve (Zweiter/16 Punkte) gegen die zweite Mannschaft des Landesligisten Rastatter SC/DJK (Vierter/14) eine schwere Hausaufgabe zu lösen. Denn in der B 5 gingen vier der sechs Zähler aus Hin- und Rückspiel an die Rastatter. Spitzenreiter Frankonia Rastatt (17 Punkte) hat es gegen Ottenau II (Elfter/fünf) wohl etwas einfacher.

Nach bisher sieben Siegen in sieben Spielen kann der TuS Greffern die Kreisliga B, Staffel 7 schon morgen vorzeitig für sich entscheiden und dann abwarten, wer in der B 6 Dritter wird. Denn gegen den wird dann in Hin- und Rückspiel der dritte Aufsteiger in die Kreisliga A ermittelt. Dass Greffern als Gast des SC Baden-Baden den achten Sieg in Folge schafft, daran bestehen eigentlich keine Zweifel. (fal)