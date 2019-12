Nur noch Kür

Rheinstetten

Motoball: Gelingt die Überraschung? Rheinstetten (red) - Am Wochenende finden die Rückspiele der ersten Runde im Motoball-Pokal statt. Den Auftakt machen am Freitagabend der MSC Taifun Mörsch und der MSC Comet Durmersheim (Hinspiel: 2:1 für Taifun). MBV Budel will gegen Ubstadt-Weiher überraschen (Foto: Vetter). » Weitersagen (red) - Am Wochenende finden die Rückspiele der ersten Runde im Motoball-Pokal statt. Den Auftakt machen am Freitagabend der MSC Taifun Mörsch und der MSC Comet Durmersheim (Hinspiel: 2:1 für Taifun). MBV Budel will gegen Ubstadt-Weiher überraschen (Foto: Vetter). » - Mehr

Bad Emstal

OSG verpasst das Double Bad Emstal (red) - Nichts ist es geworden mit dem anvisierten Double aus Meisterschaft und Pokal: Die OSG Baden-Baden hat am Wochenende das Schach-Pokalfinale gegen die SF Bad Emstal/Wolfhagen mit 1,5:2,5 den Kürzeren gezogen. Beide Spitzenbretter gingen verloren (Foto: Archiv). » Weitersagen (red) - Nichts ist es geworden mit dem anvisierten Double aus Meisterschaft und Pokal: Die OSG Baden-Baden hat am Wochenende das Schach-Pokalfinale gegen die SF Bad Emstal/Wolfhagen mit 1,5:2,5 den Kürzeren gezogen. Beide Spitzenbretter gingen verloren (Foto: Archiv). » - Mehr

Budel

Motoball: Pumas greifen in Budel an Budel (red) - Zwei Spiele stehen am Samstag beim fünften Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd auf dem Programm: In Philippsburg steigt das Derby zwischen dem MSC und dem MSC Ubstadt-Weiher. Zudem empfängt der MBV Budel den MSC Puma Kuppenheim (Foto: Vetter). » Weitersagen (red) - Zwei Spiele stehen am Samstag beim fünften Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd auf dem Programm: In Philippsburg steigt das Derby zwischen dem MSC und dem MSC Ubstadt-Weiher. Zudem empfängt der MBV Budel den MSC Puma Kuppenheim (Foto: Vetter). » - Mehr

Worms

Erfolgreiches Wochenende Worms (red) - Ein anstrengendes, aber erfolgreiches Wochenende liegt hinter den jungen Sportlerinnen des KRS Rebland Varnhalt. Der VfH Worms hatte zum Turnierwochenende in die Nibelungenstadt eingeladen, gleichzeitig ging es um Punkte für den Europapokal (Foto: KRS). » Weitersagen (red) - Ein anstrengendes, aber erfolgreiches Wochenende liegt hinter den jungen Sportlerinnen des KRS Rebland Varnhalt. Der VfH Worms hatte zum Turnierwochenende in die Nibelungenstadt eingeladen, gleichzeitig ging es um Punkte für den Europapokal (Foto: KRS). » - Mehr