Vizetitel für die KRS-Mädels Mit einem Vizetitel im Gepäck kehrten die jungen Frauen des Kunstradsport Rebland am vergangenen Wochenende von den deutschen Meisterschaften in Köln-Finkenberg zurück. Doch wirklich glücklich waren die KRS-Mädels nicht, haderten sie doch ziemlich mit der Bewertung der Kampfrichter.



Nach drei erfolgreichen Qualifikationsrunden durften in der Domstadt nur noch die besten Jugendlichen in den einzelnen Wettkämpfen an den Start gehen. Am Abend konnten die KRS-Mädels dann die Programme vor den Kampfgerichten zeigen. Bei der anschließenden Schulung stellte das Team laut Mitteilung bereits fest, dass nicht alle Kommissäre mit der Ausführung einverstanden waren. Der KRS Rebland erhielt hohe Abzüge, die zu einigem Redebedarf mit dem Trainer führten. Tags darauf erhielten die Rebländerinnen - nach einer weiteren Diskussion - jedoch grünes Licht für die Übungsauslegung. Die Wettbewerbe starteten mit dem 6er-Kunstfahren, die KRS-Mädels waren die jüngsten Teilnehmer und zum ersten Mal dabei. Erst seit vergangenem Sommer hat der KRS diese Disziplin im Programm, bereits die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft war ein Riesenerfolg. Mara und Kathi Häberle, Anne und Nele Strohmeier, Amelie Kilian und Katharina Jörger zeigten einen spannenden Vortrag. Jedoch mussten sie mehrfach das Rad verlassen und erhielten dafür hohe Abwertungen - am Ende erreichten sie mit einer guten Punktzahl den sechsten Rang. Im 4er-Kunstradfahren zeigten Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Katharina Jörger und Annika Fritz eine hervorragende Leistung, endlich liefen die Höchstschwierigkeiten wie am Schnürchen. In den letzten Sekunden der Kür kam es aber zu einem Zusammenprall, was viele Punkte kostete. Um gerade mal 0,27 Punkten verpasste das Quartett schließlich die Bronzemedaille. Doch die Leistung macht Mut, da die besser platzierten Teams im nächsten Jahr in eine höhere Altersklasse wechseln müssen. Am Sonntag fanden die Einradwettkämpfe statt, wieder ging es mit den 6ern los. Die Kommissäre legten laut der Mitteilung einen recht laschen Maßstab an, einige Mannschaften erzielten hohe Punktzahlen. Das KRS-Team versuchte alles, ging volles Risiko, wurde jedoch dafür bestraft und landete wieder knapp geschlagen auf dem vierten Rang. Im 4er-Einradfahren gab es dann abermals Ärger mit dem Kampfgericht: Während die Fehler bei den KRS-Mädels konsequent abgezogen wurden, übersahen die Wettkampfrichter bei anderen Darbietungen diese. Tief enttäuscht verließen Annika Fritz, Amelie Kilian, Nele Strohmeier und Katharina Jörger die Fahrfläche, die Freude über den zweiten Platz hielt sich in Grenzen. Bereits an diesem Wochenende geht es nach Belgien zur Europaliga. (red)

