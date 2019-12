Zweitliga-Verbleib rückt näher

Rheinstetten

Motoball: Gelingt die Überraschung? Rheinstetten (red) - Am Wochenende finden die Rückspiele der ersten Runde im Motoball-Pokal statt. Den Auftakt machen am Freitagabend der MSC Taifun Mörsch und der MSC Comet Durmersheim (Hinspiel: 2:1 für Taifun). MBV Budel will gegen Ubstadt-Weiher überraschen (Foto: Vetter).

Au am Rhein

Verfolgerduell in Au am Rhein Au am Rhein (red) - Für den SV Au am Rhein dürfte das Verfolgerduell am Samstag gegen den FC Obertsrot die letzte Chance sein, um im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord ein Wörtchen mitzureden. Schließlich ist der Zweite zu Gast (Foto: Seiter).

Bühl

Vier Derbyhelden erinnern sich Bühl (red) - VfB Bühl gegen SV Bühlertal, das ist eine alte Fehde, emotional und mit viel Zündstoff voll gepackt. Vor dem Derby am Samstag haben sich die ehemaligen Spieler Egon Koch, Rolf Keller, Tilo Schmidt und Gernot Meder an packende Partien aus der Vergangenheit erinnert (Foto: av).