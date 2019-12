Dicht vor dem Klassenerhalt

Maßgeblichen Anteil daran hatten aufseiten der Gastgeber vor allem Jeremias Seebacher mit neun Feldtoren und Torwart Ferdinand Forcher. Neben drei Siebenmetern entschärfte Forcher viele weitere hochkarätige Chancen und zog dem ASV damit den Zahn. "Die Einstellung hat gestimmt. Und das war heute der Schlüssel zum Erfolg", sagte SG-Trainer Markus Ullrich. Die Planungen aufnehmen für eine weitere Südbadenliga-Saison will man bei der SG allerdings noch nicht. "Wir tun gut daran, voll konzentriert in die kommende Trainingswoche zu gehen und dann mit dem gleichen Engagement wie heute in Ottenhöfen zu agieren", ergänzte Ullrich.

Sein Gegenüber Sigurjon Sigurdsson, der in der kommenden Runde bekanntlich die Rebland-SG als Trainer übernimmt, haderte vor allem mit der hohen Fehleranzahl seiner ASV-Akteure. "Unsere leichten Fehler hat die SG immer wieder bestraft." Diese technischen Mängel im Angriff des ASV waren dafür verantwortlich, dass der vermeintliche "Underdog" schnell ins Hintertreffen geriet. Nach dem 1:4 (7.) aus Gästesicht durch Seebacher musste man schon das Schlimmste für Ottenhöfen befürchten. Die ASV-Spieler ließen sich allerdings nicht hängen. Angetrieben von Michael Wagner, der an den ersten sieben ASV-Toren direkt beteiligt war, konnte der Landesliga-Vizemeister das Spiel in der Folge ausgeglichen gestalten. Nach der Auswechslung des Spielmachers (15.) verloren die Gäste dann aber allmählich den Anschluss.

Über 11:8 (18.) zog das Team von SG-Trainer Ullrich bis zum Pausenpfiff auf 16:9 davon. Und wären die Gastgeber besonders in der Phase zwischen der 25. und 30. Minute noch etwas konsequenter gewesen, dann hätte schon zur Pause nicht nur die Partie, sondern auch die Relegation entschieden sein können.

Auch nach der Halbzeit war es ein unverändertes Bild: Die Hausherren waren die dominierende Mannschaft und zeigten, warum sie den Anspruch haben, weiterhin in der Südbadenliga zu spielen.

Nach dem 22:12 (39.) von SG-Rückraumspieler Daniel Leppert war die SG erstmals mit zehn Toren in Front. Ottenhöfen stemmte sich gegen die Niederlage, kam aber nicht mehr entscheidend näher.

Alles andere als ein Klassenverbleib beider Mannschaft nach dem Reglegationsrückspiel - die SG in der Südbadenliga und Ottenhöfen in der Landesliga - würde nun einem großen Handballwunder gleich kommen.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Forcher, Zeus - Seebacher 9, Pfliehinger 7/3, Kern, Höll je 4, Leppert 3, Hochstuhl, Gemeinhardt je 2, Schmitt, Braun je 1, Schreck, S. Höll, Krumbacher.

ASV Ottenhöfen: Huber, Nock - M. Schnurr 7/1, Wagner, Münz je 4/2, Steimle 3, Blank 2, R. Schmälzle, P. Schmälzle je 1, F. Schnurr, Blust, Horn, Harter, Vogt

Schiedsrichter: Sven Ernst/Johannes Friedhoff (Freiburg) - Zuschauer: 450 - Zeitstrafen: 3/3.