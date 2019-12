Slapstick im Wörtel

Rheinstetten



SVM: Ein Sieg ist Pflicht Rheinstetten (rap) - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie muss der 1. SV Mörsch in der Fußball-Verbandsliga wieder schleunigst in die Erfolgsspur zurückfinden, ansonsten gerät der Klassenerhalt in Gefahr. Am Sonntag empfängt der SVM das Schlusslicht TuS Oppenau (Foto: Vetter). » Weitersagen (rap) - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie muss der 1. SV Mörsch in der Fußball-Verbandsliga wieder schleunigst in die Erfolgsspur zurückfinden, ansonsten gerät der Klassenerhalt in Gefahr. Am Sonntag empfängt der SVM das Schlusslicht TuS Oppenau (Foto: Vetter). » - Mehr