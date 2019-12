Die Hoffnung lebt noch

Rastatter SC/DJK -

SV Freistett 5:0.

Die Hausherren liefen nahezu in Bestbesetzung auf, was man dem eigenen Spiel anmerkte. Schon in der ersten Hälfte diktierte der RSC/DJK das Spielgeschehen. Nach einer feinen Einzelleistung von Dorsner legte dieser für Malecki auf, der die Führung erzielte (20.). Dustin Neff legte noch vor der Pause nach. Im zweiten Abschnitt nahm Freistett nun am Spielgeschehen teil, Rastatts Keeper Simon Baumstark verhinderte aber mit starken Paraden den Anschlusstreffer. Die RSC/DJK-Offensive erwischte einen Sahnetag, spielte weiter munter nach vorne. Mit dem 3:0 durch Malecki war die Partie schließlich entschieden (72.). Tore: 1:0 Malecki (20.), 2:0 Neff (37.), 3:0 Malecki (72.), 4:0 Hildenbrand (82.), 5:0 Stetter (87.).

FSV Altdorf -

SC Durbachtal 3:0.

Ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten SC Durbachtal gelang dem Kellerkind aus Altdorf eine Überraschung - und ein wichtiger Sieg in Sachen Ligaerhalt. Tore: 1:0, 2:0 Rheinberger (23., 48.), 3:0 Brunner.

Spvgg Ottenau -

FV Würmersheim 2:1.

Die Hausherren dürfen nach einer starken Leistung weiter auf das Wunder Klassenerhalt hoffen. Vor allem im ersten Durchgang war die Sportvereinigung tonangebend, erspielte sich etliche Chancen. Eine davon nutzte Weiler mit einem Schuss aus 16 Metern zum 1:0 (16.). Bis zum Halbzeitpfiff betrieben die Murgtäler Chancenwucher, vergaben das mögliche 2:0 oder gar 3:0. Dies sollte sich zunächst rächen: Nach einer schönen Kombination traf Riili zum Ausgleich (57.). Nur drei Minuten später hatte der FVW gar die Möglichkeit, den Spielverlauf auf den Kopf zu stellen. Doch Kleinschmidt scheiterte mit einem Foulelfmeter an Spvgg-Torhüter Herzog. Ottenau kämpfte weiter um die letzte Chance - und wurde belohnt: David Schneider stand goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand ab (76.).

VfB Bühl -

FV Langenwinkel 0:3.

Eine enttäuschende Saison geht für den VfB Bühl allmählich zu Ende. Auch im letzten Heimspiel gegen den FV Langenwinkel blieben die Hassen-



stein-Schützlinge vieles schuldig. Der Gast war von Beginn an zielstrebiger in seinen Aktion. Drachner sorgte mit einem satten Schuss aus 25 Metern für die frühe FVL-Führung (10.). Und der Gast legte noch vor der Halbzeit durch Neu nach (39.). Nach der Pause zeigte sich der VfB verbessert, scheiterte aber mehrfach am starken Gästekeeper Schumann. Doch auch Bühls Torwart Lang zeigte sein ganzes Können, verhinderte weitere Gegentreffer. Lediglich beim 0:3-Endstand durch Grasmik war der Schlussmann nochmals chancenlos (78.).

SV Bühlertal -

SV Stadelhofen 3:3.

In einem sehr fairen Spiel ging es für die Gäste aus Stadelhofen noch um sehr viel. Das merkte man der Partie auch an, denn die Gäste verdienten sich beim Meister den Punkt redlich. Kurz vor dem Ende der Partie überschlugen sich kurzzeitig die Ereignisse: Maximilian Keller hatte das 4:2 auf dem Fuß, Stadelhofens Keeper Jochen Ziegler parierte aber glänzend. Im Gegenzug hämmerte Andre Lamm das Leder zum 3:3-Endstand in den Winkel. Tore: 1:0 Heller (30.), 2:0 Zimmer (33.), 2:1 Ringwald (50., HE), 2:2 Gentner (67.), 3:2 Steinmann (71.), 3:3 Lamm (85.).

SV Sinzheim -

TSV Loffenau 1:0.

Sinzheim stellte in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, konnte daraus allerdings nicht mehr Kapital als die knappe Führung schlagen. Im zweiten Durchgang war Loffenau selbst in doppelter Unterzahl stets gefährlich und hätte sich den einen so wichtigen Punkt redlich verdient. Tor: 1:0 Huck (6.) - Gelb-Rot: Büchel (TVS, 42., Meckern) - Rote Karte: Seeger (TVS, 79., grobes Foulspiel). (rap/bor)