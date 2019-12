Pokalsieg zum Abschluss

"Wir haben ein tolles Spiel mit vielen Toren und vielen Strafraumszenen gesehen", urteilte Bernhard Trares und gratulierte dem KSC zum Pokalgewinn. Der Mannheimer Cheftrainer bedauerte jedoch, dass seine Mannschaft nach ihrer sehr guten ersten Halbzeit nicht mit einer Führung in die Pause gegangen war. "Wir lagen hochverdient 2:0 vorne und haben dann den KSC wieder ins Spiel geholt", stellte Trares fest. "Das, was man in diesem Wettbewerb möchte, nämlich den Pokal gewinnen, haben wir geschafft", fasste derweil KSC-Trainer Alois Schwartz das Geschehen im letzten Pflichtspiel dieser Saison zusammen.





Nicht ganz in Bestbesetzung - Anton Fink saß zunächst auf der Bank, Marc Lorenz und Manuel Stiefler fielen verletzt aus - ging der KSC das Thema "Titelverteidigung" an. Aber auch die Gäste waren nicht vollzählig und mussten nicht zuletzt auf ihren erkrankten Spielmacher und 17-fachen Torschützen Timo Kern verzichten. Trotzdem waren die "Waldhof-Buwe" zunächst das bessere Team und hatten schon durch Mete Celik (3.) und Jannik Sommer (14.) sehr gute Möglichkeiten, ehe Marco Meyerhöfer das 1:0 für die Gäste erzielte (16.). Zehn Minuten später, nach der ersten SVW-Ecke, konnte KSC-Keeper Benjamin Uphoff zwar noch reaktionsschnell einen Kopfball von Marcel Seegert abwehren, den Nachschuss aber wuchtete Maurice Deville zum 2:0 ins Netz (26.). Bei den Wildparkprofis ging vor allem im Spiel nach vorne nicht viel zusammen. Deshalb war eine Einzelleistung von Saliou Sané nötig, um den 1:2-Anschluss herzustellen (27.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang den Hausherren dann sogar noch der Ausgleich. Marvin Pourié setzte sich links an der Torauslinie gegen zwei Waldhöfer durch und Sané in Szene (45.+2).





Kurz nach dem Seitenwechsel bogen die Wildparkprofis dann auf den Erfolgsweg ein. Der drohte allerdings, noch steinig zu werden. Denn in der 57. Minute handelte sich der schon in der ersten Halbzeit verwarnte Martin Röser mit einer Schwalbe einen gelb-roten Platzverweis ein. Und vielleicht hätte die Partie noch einmal eine andere Richtung genommen, hätte Mannheims Jannik Sommer seine Riesenchance zum 3:3 genutzt (60.). Praktisch im Gegenzug "bestrafte" Burak Camoglu das Auslassen dieser Möglichkeit mit einer feinen Einzelleistung und dem 4:2 für den KSC (60.). Trotzdem wurde es noch einmal spannend. Denn Sommer traf nun per Freistoß von links über den Innenpfosten zum - aus Mannheimer Sicht - 3:4 (76.). Im Bemühen, zunächst noch den Ausgleich schaffen und damit zumindest in die Verlängerung kommen zu können, vernachlässigte Waldhof seine Abwehr, und der KSC kam zu guten Konterchancen. Die letzte davon nutzte Marvin Wanitzek in der Nachspielzeit, auf Vorarbeit von Camoglu, zum 5:3-Endstand (90.+3).





KSC: Uphoff - Thiede , Gordon, Pisot, Roßbach - Röser, Choi (90.+2 Stoll), Wanitzek, Sararer (46. Camoglu) - Sané (61. Sverko), Pourié (90.+2 Batmaz).





SV Waldhof Mannheim: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Seegert (67. Mirko Schuster), Hofrath (85. Sprecakovic)- Deville, Marco Schuster, Nag (64. Franzin), Celik (73. Schwarz) - Sulejmani, Sommer.





Schiedsrichter: Fritsch (Bruchsal) - Zuschauer: 7 367 - Tore: 0:1 Meyerhöfer (21.). 0:2 Deville (26.), 1:2 Sané (27.), 2:2 Sané (45+2), 3:2 Roßbach (49.), 4:2 Camuglu (60.), 4:3 Sommer (76.), 5:3 Wanitzek (93.) - Gelbe Karten: Wanitzek, Röser, Roßbach / Sulejmani - Gelb-Rote Karte: Röser (57.).