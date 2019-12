Überraschungssieger düpiert die Favoriten

Als klarer Favorit war Maximilian von Lippe an den Start gegangen. Der Vorjahressieger ist der derzeit Führende des Schwarzwald-Berglauf-Pokals, eine Serie aus sechs Läufen, zu der auch der Hundseck-Berglauf gehört. Von den Topläufern der Pokalwertung konnte ihm am ehesten noch Roland Golderer gefährlich werden - zumindest auf dem Papier. Am Samstag stürmte jedoch ein für die Beteiligten in Bühlertal bisher unbekannter Läufer nach vorne, um recht schnell in Führung zu gehen: Christian Oppel. Der Coburger hat laut Mitteilung bereits einige andere Veranstaltungen gewonnen, teilweise sogar mit Streckenrekorden.

Dieser war in diesem Jahr nicht in Gefahr, dafür sicherte sich der aktuell vereinslose Oppel nicht nur die Sprintwertung auf dem Geländer der Max-Grundig-Klinik, sondern in 44:47 Minuten auch den Gesamtsieg. Maximilian von Lippe (DJK Schwäbisch Gmünd) musste in 45:34 Minuten mit Platz zwei vorliebnehmen. Den dritten Platz belegte Roland Golderer vom RSV Schwalbe Ellmendingen (48:55).

Ein bekanntes Gesicht siegte derweil bei den Frauen. Simone Raatz, früher bekannt unter ihrem Mädchennamen Maissenbacher, ist seit vielen Jahren bei Rennen bis zur Marathon-Distanz eine feste Größe in der Region und darüber hinaus. Der Hundseck-Berglauf war für sie aber dennoch eine Premiere. Aus Sicht der Veranstalter war die krankheitsbedingte Absage von Lokalmatadorin und Vorjahresvierten Sandra Kist-Boschetti bedauerlich. So konnte Raatz (ASC Darmstadt) einen ungefährdeten Sieg in 52:47 Minuten herauslaufen. Mit fast sechs Minuten Rückstand folgte Stephanie Morath (Freier Lauftreff Attila) auf Platz zwei in 58:37. Über den dritten Platz freute sich Andrea Hölzle, die zwar für den VfL Ostelsheim antritt, aber momentan in Lauf wohnt (1:01:37).

Den inoffiziellen Titel des schnellsten Bühlertälers sicherte sich einmal mehr Ralf Kohler in 53:12 Minuten. Die Farben des TV Bühlertal vertraten neben Siegfried Hoyer (M 60; 1:20:13) und Christian Lorenz (M35 1:20:16) auch wieder Lauf-Methusalem Arne Haase, Jahrgang 1932, der die 9,9 Kilometer und exakt 776 Höhenmeter in 1:54:36 bewältigte.

Die Veranwortlichen des TV Bühlertal richten nun den Fokus auf den 47. Hornisgrinde-Marathon sowie die in diesem Rahmen ausgetragenen Volksläufe. Die Startschüsse erfolgen laut Mitteilung am 13. und 14. Juli auf Hundseck. (red)