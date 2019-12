Doppelsiege für Winter, Marxer und Lipps

Die Meisterschaften waren geprägt von zahlreichen Ausfällen. Auch bei den Sportlern aus dem Kreis Rastatt waren einige Sieg- und Medaillenaspiranten nicht am Start oder mussten verletzt aufgeben. In der Klasse M 30 konnte Michael Winter (SCL Heel Baden-Baden) zwei Goldmedaillen gewinnen: Beim Diskuswerfen schleuderte er die Zwei-Kilo-Scheibe auf 38,38 Meter, über 110 Meter Hürden sprintete er 16,91 Sekunden. Schnellster über die Hürden war auch Björn Maier (SR Yburg Steinbach; M 45). Über die eine Stufe niedrigeren Hürden wurde er in 16,68 Sekunden gestoppt. Silber gab es für Maier zudem über 200 Meter in 26,84 Sekunden, Bronze über 100 Meter in 12,85 Sekunden.

Detlef Last (LAG Obere Murg) schleuderte den Diskus bei den Männern M 55 auf starke 37,39 Meter, was ihm Gold einbrachte. Beim Kugelstoßen konnte er dann nicht mehr antreten. Auch sein Vereinskamerad Hans-Jürgen Mitzel (M 60) gehörte mit Kugel und Diskus zu den Favoriten. Mit 12,76 Metern holte er sich beim Kugelstoßen den Titel, beim Diskuswerfen belegte er trotz 40,18 Metern nur Platz vier. Nicht wie erwartet lief es auch bei Joachim Weber (Rastatter TV). Bei den Männern M 60 holte er sich den Titel über 400 Meter in 64,86 Sekunden und wurde Vizemeister über 200 Meter in 29,54 Sekunden. Auf seiner zweiten Paradestrecke über 800 Meter musste er aufgeben. Beim Weitsprung landete der RTV-Athlet auf Platz vier mit 4,08 Metern. Berthold Findling (SV Niederbühl) wurde in der gleichen Altersklasse Dritter über 100 Meter in 15,18 Sekunden.

Zwei Medaillen holte sich auch Jens Mungenast (LAG Obere Murg) in der Klasse M 50. Über 400 Meter wurde er Vizemeister in 60,40 Sekunden, Bronze gab es für 19:26,51 Minuten über 5 000 Meter. Im 1500-Meter-Lauf belegte der Murgtäler in 4:57,18 Minuten Rang vier. Adi Marxer, ebenfalls von der LAG, konnte sich in M 65 über zwei Goldmedaillen freuen. Beim Stabhochsprung steigerte er sich auf beachtliche 2,70 Meter, und auch über 100 Meter Hürden war er in 20,19 Sekunden so schnell wie schon lange nicht mehr. Sein Vereinskollege Friedrich Klumpp wurde über 5 000 Meter Vizemeister der Klasse M 65 in 23:56,54 Minuten, Hans Zelenka (LAG) Vizemeister im Hochsprung M70 mit 1,30 Meter. Für Ze lenka war aber hinterher verletzungsbedingt die Meisterschaft vorbei, auch Medaillenkandidat Diethart Reichardt (LAG; M 75) kam über 100 Meter nicht ins Ziel.

Auch bei den Seniorinnen gab es für den TV Haueneberstein einige Ausfälle zu verzeichnet, so dass hier wie auch bei den LAG-Männern keine Staffel zustande kam. Christina Lipps hielt die Fahne für die Hauenebersteinerinnen hoch und wurde in W 70 Doppelmeisterin über 100 Meter in 18,14 Sekunden und im Weitsprung mit 2,99 Metern. Bei den Frauen W 40 holte sich Julia Bossert (SCL Heel) den Titel über 400 Meter in 78,18 Sekunden und Silber im Hochsprung mit 1,30 Metern. Claudia Kühn (LAG) gewann in der gleichen Klasse Gold im Dreisprung mit 9,39 Metern und Bronze im Weitsprung mit 4,20 Metern. Birgit Marzluf (SCL Heel) belegte in W 50 über 400 Meter in 78,99 Sekunden Rang zwei und über 5 000 Meter in 20:53,84 Minuten Rang drei. (rawo)