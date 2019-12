Kölmel peilt Finalteilnahme an

Vier Schwimmerinnen des TV Bühl sind seit gestern bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin am Start. Für die nationalen Titelkämpfe, die noch bis zum Samstag andauern, haben sich Emely Kölmel und Nathalie Gutheil im Jahrgang 2003, Julia Kusserow im Jahrgang 2004 und Marie Scholz im Jahrgang 2005 qualifiziert.

Nach Veröffentlichung der Meldelisten kann sich die süddeutsche Vizemeisterin über 50 Meter Brust, Emely Kölmel, berechtigte Hoffnungen machen, über ihre Paradedisziplin den Sprung ins Finale der schnellsten acht Schwimmerinnen zu schaffen. Sowohl über 50 als auch über 100 und 200 Meter Brust wird sie in den Top Ten geführt. Cheftrainer Christian Hensel sieht die Brustspezialistin auf einem guten Weg, wenngleich er auch betont, dass eine Leistungssteigerung für die Finalteilnahme von Nöten sein wird.

Das größte Wettkampfprogramm der Bühler hat die 14-jährige Marie Scholz zu absolvieren. Sie qualifizierte sich über 50 Meter Schmetterling, Rücken und Freistil sowie über 100 Meter Rücken und Freistil für die Meisterschaft. Für Scholz geht es zunächst darum, ihre Qualifikationszeiten zu verbessern. "Marie ist ein absoluter Wettkampftyp. Sie kann sich im entscheidenden Moment deutlich steigern", so Hensel in einer Mitteilung des Vereins. Gelingt ihr das, kann auch sie auf eine Finalteilnahme hoffen. Über die Rückenstrecken ist die 15-jährige Julia Kusserow qualifiziert. Sie startet dort über 50, 100 und 200 Meter. Nachdem sie sich bereits 2018 über diese drei Strecken bei den nationalen Titelkämpfen mit den besten Rückenschwimmerinnen ihres Jahrgangs messen konnte, möchte sie in diesem Jahr die Vorjahresplatzierungen verbessern. Jedoch ist allein die Tatsache, dass sie sich über alle drei Rückenstrecken qualifizieren konnte, ein toller Erfolg für die ehrgeizige Gymnasiastin.

Am vorletzten Wettkampftag greift die Freistilsprinterin Nathalie Gutheil ins Wettkampfgeschehen ein. Sie konnte sich souverän für den 50-Meter-Sprint qualifizieren. In Berlin wird ihre Motivation darauf gerichtet sein, ihre Bestzeit erneut zu steigern. (red)