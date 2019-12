Geschwisterpaar auf Podiumskurs

Phil Leppert in der Klasse der sieben- und achtjährigen Jungen der Beginners-Klasse setzte gleich zu Veranstaltungsbeginn ein Zeichen und führte das Fahrerfeld im ersten Vorlauf an, konnte diesen Platz jedoch nicht bis ins Ziel halten. Den Finaleinzug machte er sicher klar, musste dort letztlich abermals mit dem undankbaren vierten Platz den Renntag beschließen.

Beginners-Fahrer Lukas Rabe lieferte laut Mitteilung bei den Neun- und Zehnjährigen packende Rennen ab. Auch er schrammte im Finale knapp am Podium vorbei und wurde ebenfalls Vierter. Die stabile Leistung beider Fahrer macht Hoffnung auf mehr - ein Podiumsplatz in einem der kommenden Rennen rückt in greifbare Nähe.

Trotz eines Sturzes als Führender in einem seiner Vorläufe zog Keneth Schenkel in der Beginners-Klasse 15+ souverän ins Finale ein und verpasste mit der Silbermedaille um ein Haar den Tagessieg. Bei den elf- und zwölfjährigen Mädels der Lizenzklasse bestritt Klara Bahrmann den Renntag. Was sie auch auf der Strecke versuchte, auch ihr war es dieses Mal nicht vergönnt, Podiumsluft zu schnuppern. Wie Leppert und Rabe vor ihr, musste sie sich mit dem vierten Platz begnügen. Xenia Schenkel indes schoss raketengleich aus dem Startgate und auch über die Rennpiste. Unbeirrt lieferte sie Lauf um Lauf hervorragende Rennen ab und wurde am Schluss zum schnellsten Mädchen des Tages in der Lizenzklasse 15+ gekürt sowie mit dem goldenen Pokal geehrt.

Christian Bahrmann musste bei den Cruiser-Senioren-II aufgrund technischer Probleme an zweiter Position liegend vor dem dritten Vorlauf das Handtuch werfen. Gerhard Weck fuhr bei den Senioren IV in der Cruiserklasse den vierten Platz ein. (red)