Keine gute Quote zu erwarten

Dennoch: "Bei so einem großen Vorsprung könnte man schonmal überlegen, ob man eine Wette platziert", sagt SG-Trainer Markus Ullrich, fügt seiner scherzhaften Anmerkung aber prompt hinzu: "Aber ich bin kein Zocker!" Und obendrein nicht überheblich. Ullrich frohlockt zwar angesichts der Ausgangslage ("Das Ergebnis hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu träumen gewagt") und bezeichnet das dicke Polster als "Steinvorlage", der SG-Coach warnt allerdings auch davor, den ASV zu unterschätzen. Selbstredend wollen die Gäste gewinnen, "aber das geht nicht von alleine". Deshalb wurde im Training weiter voll konzentriert gearbeitet - mit der klaren Zielsetzung: "Wir wollen in der Südbadenliga bleiben!"

Dorthin wollte eigentlich auch der Landesliga-Vizemeister aus Ottenhöfen, doch angesichts der Hinspiel-Hypothek scheint der Aufstieg für den ASV nahezu ausgeschlossen. Rund 20 Minuten sah Sigurjon Sigurdsson sein Team in der Vorwoche "auf Augenhöhe", aufgrund der mangelhaften Chancenverwertung, der nicht besonders guten Torhüterleistung sowie den schnellen Steinbacher Gegenstößen musste sich Ottenhöfen aber deutlich geschlagen geben. Dennoch hat Sigurdsson, der in der kommenden Saison bei der SG auf der Bank sitzen wird, die Hoffnung auf ein Handball-Wunder nicht ganz aufgegeben: "Alles ist im Sport möglich", aber es bedürfe schon einer "Sternstunde, um die elf Tore" aufzuholen.

In Steinbach ist man eher auf eine Feierstunde - besser gesagt mehrere - aus. Erste Anlaufstelle wäre dann allerdings nicht die Iffezheimer Galopprennbahn, sondern die heimische Altstadt. Dort finden am Wochenende nämlich die feucht-fröhlichen Winzertage statt. Die sind am Sonntagabend zwar schon in den letzten Zügen, für ein kleines Klassenerhalt-Schorle müsste aber noch Zeit sein.