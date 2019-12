Umjubelter Sieg

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich die Jugend-Auswahlmannschaft aus Baden-Württemberg den Sieg beim U-18-Leichtathletik-Länderkampf in Brixen (Südtirol). Mit 545,5 Punkten gewann das Team vor der Lombardei (534) und der Provinz Veneto (532) beim traditionellen Leichtathletik-Länderkampf gegen die 16 Auswahlmannschaften der italienischen Provinzen, die Nationalmannschaft Sloweniens sowie die Auswahl Bayerns.

Mit guten Leistungen haben auch drei Nachwuchssportler aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl zu diesem Erfolg beigetragen. Vanessa Kobialka (TV Iffezheim), Rachel Fruchtmann und Lars Lawo (beide SR Yburg Steinbach) waren nach ihren guten Ergebnissen zum Jahresauftakt in die Auswahlmannschaft nominiert worden und sammelten beachtliche 49 Punkte in drei Einzeldisziplinen.

Kobialka konnte in ihrer Paradedisziplin Diskuswerfen nahe an ihre Bestleistung heranwerfen. Im zweiten Durchgang setzte sie sich mit 38,70 Meter an die Spitze des Feldes und zog als Führende ins Finale ein. Im Endkampf konnte sich aber Alessia Pivato (Veneto) erheblich steigern und erzielte nach zwei 39-Meter-Würfen im letzten Versuch mit 41,16 Meter die Tagesbestweite. Kobialka konnte zwar nochmals zulegen, doch mit 40,10 Metern blieb es am Ende für die Iffezheimerin bei Rang zwei.

Zur gleichen Zeit war Fruchtmann beim Dreisprung im Einsatz. Gleich im ersten Versuch sprang sie mit 12,01 Metern eine neue Freiluftbestleistung und platzierte sich auf dem zweiten Rang. Den behielt sie bis zum Ende, legte allerdings im fünften Durchgang mit 12,09 und im letzten Versuch mit 12,16 Meter noch ein paar Zentimeter drauf, was ihr derzeit den zweiten Platz in der deutschen U-18-Rangliste einbringt. Der Sieg in Brixen ging an Greta Brugnolo (Veneto) mit 12,60 Meter.

Nicht ganz so viele Punkte wie seine beiden weiblichen Mitstreiterinnen, aber eine neue persönliche Bestleistung verbuchte Dreispringer Lawo. Er brauchte etwas Zeit, um sich im Trubel der 19 Athleten zu orientieren. Seine 13,60 Meter aus dem zweiten Versuch sicherten ihm aber die Teilnahme am Endkampf der besten Acht. Dort sprang er dann zur neuen persönlichen Bestmarke von 13,91 Metern, womit er sich auf Platz sieben einreihte. In der deutschen Bestenliste rangiert er damit auf Platz vier.

Am Ende lagen die Mädchen aus Baden-Württemberg mit 278 Zählern auf Platz eins vor dem Veneto (268) und der Lombardei (259). Die U-18-Jungs wurde mit 264,5 Punkten Zweiter hinter der Lombardei (272) und vor dem Veneto (261). Im Gesamtklassement reichte das zum viel umjubelten Sieg.

Gesamtklassement 1. Baden-Württemberg 545,5 Punkte, 2. Lombardei 534, 3. Veneto 532, 4. Lazium 467,5, 5. Emilia Romagna 454,5, 6. Bayern 452, 7. Slowenien 447,5, 8. Toskana 444, 9. Friaul/Julisch Venetien 441, 10. Piemont 438, 11. Ligurien 333,5, 12. Marken 271,5, 13. Südtirol 268,5, 14. Trentino 232,5, 15. Tessin 218,5, 16. Umbrien 151, 17. Sardinien 78,5, 18. Aosta-Tal 72, 19. Abruzzen 52. (rawo)