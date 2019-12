Ottenau und RSC/DJK abgestiegen

Kein Fußball-Wunder gab es mehr am letzten Spieltag der Landesliga für die beiden Kellerkinder Spvgg Ottenau und Rastatter SC/DJK. Beide müssen die Liga Richtung Bezirksliga verlassen. Der SV Freistett bleibt Drittletzter, allerdings nur in der Liga, wenn Vizemeister SC Durbachtal aufsteigen sollte. Beim RSC/DJK hat man sich nach dem Ärger um das abgebrochene und nicht wiederholte Spiel in Durbachtal ins Schicksal gefügt. Vorstand Matthias Dorsner: "Wir machen einen personellen Schnitt, die Mannschaft ist überaltert. Wir kommen aber auf alle Fälle zurück." Meister SV Bühlertal verabschiedete sich standesgemäß mit einem Sieg nach einer überragenden Spielzeit mit zehn Punkten Vorsprung vor Durbachtal nach zwei Jahren zurück in die Verbandsliga.







SC Hofstetten - SV Bühlertal 0:1. Das Siegtor stand für so viele andere erfolgreiche Aktionen der Schützlinge von Johannes Hurle in dieser Spielzeit: Nico Westermann lieferte eine seiner brillanten Zuspiele, und Philip Keller sicherte mit seinem 17. Saisontor (13.) auch in den letzten 90 Minuten, die überwiegend einem entspannten Sommerkick glichen, den letzten Saisonsieg. SC Durbachtal - Spvgg Ottenau 3:0. Spätestens mit dem zweiten Treffer für den Vizemeister kurz nach dem Seitenwechsel war die letzte Hoffnung für die Sportvereinigung erloschen. Giovanni Marottas zweite Rettungsmission schlug diesmal fehl. Maier per Flugkopfball (9.), Martin (55.) und Ausnahmespieler Philipowski (64.) beendeten die Landesliga-Zugehörigkeit der Murgtäler. SV Oberachern II - SV Sinzheim 0:3. Bezeichnend, dass der SVS selbst bei der spielstarken Oberliga-Reserve ohne Gegentor blieb. Der stabilen Abwehr verdankte Sinzheim hauptsächlich den vorzeitigen Klassenerhalt. Beim Happy End trafen Schnurr (36.), Göttler (66.) und Merkel (80.) ins Schwarze. FV Langenwinkel - FV Schutterwald 5:2. Der Aufsteiger beendete eine starke Debütsaison auf dem vierten Platz, während Schutterwald einmal mehr knapp am großen Ziel vorbeischrammte. Tore: 1:0 Reichmann (18.), 2:0 H. Ilhan (20.), 3:0, 4:0 Neu (37., 34.), 4:1 Erhardt (38.), 5:1 Grasmik (64.), 5:2 Carus-Lacolade (74.). SV Freistett - FSV Altdorf 3:3. Da der viertletzte Platz für die Gastgeber eh nicht mehr drin war, galt es wenigstens Rang 14 abzusichern. Dies gelang mit dem Remis nach einer verspielten Zwei-Tore-Führung, allerdings bleibt man nur Landesligist, wenn Durbachtal aufsteigen sollte. Tore: 0:1 Daffeh (4.), 1:1 Kunac (11.), 2:1 Distel (22.), 3:1 Zier (56.), 3:2 Herzog (72.), 3:3 Oswald (85.). SV Stadelhofen - Rastatter SC/DJK 4:1. Bereits zur Halbzeit waren die Hoffnungen der Gäste, doch noch mit einem Auswärtssieg auf den drittletzten Platz vorrücken zu können, fast erloschen. Die geretteten Gastgeber verteilten auch im letzten Spiel keine Geschenke. Tore: 1:0 Kopf (8.), 2:0 Springmann (35.), 3:0 Salihu (60.), 3:1 Si. Majher (62.), 4:1 Salihu (84.). TSV Loffenau - VfB Bühl 1:2. Nach einer insgesamt enttäuschenden Saison und zuletzt zwei Monaten ohne Sieg verabschiedete sich der VfB wenigstens mit einem versöhnlichen Auswärtssieg. Trotz der Heimniederlage konnte Gastgeber Loffenau den Klassenerhalt nach einer starken Vorrunde und einer extrem zittrigen Rückrunde auf den letzten Drücker ausgelassen feiern. Tore: 0:1 Knosp (17.), 0:2 Darwin Sabando (55.), 1:2 Brecht (71.). FV Würmersheim - Rot-Weiß Elchesheim 3:2. Auch Mitaufsteiger Würmersheim freut sich über eine erfolgreiche erste Landesliga-Saison. Bereits vor dem letzten Spiel gerettet, wurde auch noch ein Prestigesieg im Derby gegen die Rot-Weißen verbucht. Elchesheims Führungsfigur Florian Huber verabschiedete sich mit seinen Saisontoren 17 und 18 vom Verein, in dem er lange Spielertrainer war. Tore: 1:0 Riili (9.), 1:1, 1:2 F. Huber (19., 20.), 2:2 Riili (41.), 3:2 Pippel (43.). (mi)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben