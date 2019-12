Bischweier vergibt Matchball

Kuppenheim

SV 08 empfängt FC Radolfzell Kuppenheim (rap) - Nach der deftigen 0:4-Pleite beim Aufsteiger SC Pfullendorf ist der Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim am Samstag gegen den Rangvierten FC Radolfzell um Wiedergutmachung bemüht. Doch Vorsicht, das Team vom Bodensee ist offensivstark (Foto: toto).

Rastatt

Seltene Auszeichnung Rastatt (red) - Bei der außerordentlichen Vollversammlung des Turngaus Mittelbaden-Murgtal wurde Annerose Schmidhuber vom Präsidenten des badischen Turnerbunds, Gerhard Mengesdorf, mit dem seltenen Ehrenbrief des Deutschen Turnerbunds ausgezeichnet (Foto: sch).

Bühl

Durchmarsch in die Bezirksliga Bühl (red) - Am letzten Tischtennis-Spieltag eröffnete sich für den TV Bühl die Chance, aus eigener Kraft den Aufstieg zu verwirklichen. Beim 9:1-Kantersieg gegen Ottenau IV war Bühl Herr der Lage und sicherte sich als Aufsteiger den Durchmarsch in die Bezirksliga (foto: av).

Bühl

TV Bühl will sich verbessern Bühl (red) - Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten TTSV Mönchweiler möchte sich der TV Bühl am letzten Spieltag in der Frauen-Tischtennis-Verbandsliga auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Derweil verabschieden sich die TTF Rastatt eine Klasse nach oben (Foto: toto).