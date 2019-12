Große Sause trotz Niederlage

Muggensturm

Dreikampf im Norden Muggensturm (red) - In den Staffeln Süd und Nord der Fußball-Kreisliga A stehen noch jeweils zwei Spieltage auf dem Programm. In der A Nord kommen für die Meisterschaft noch drei Mannschaften in Frage: Muggensturm (62 Punkte), Obertsrot (59) und der SV Au (56, Foto: toto).

Hamburg

Hecking wird HSV-Trainer Hamburg (red) - Dieter Hecking ist neuer Trainer beim Hamburger SV. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Hannes Wolf an, der nach der verpassten Bundesliga-Rückkehr nicht weitermachen durfte. Hecking (Foto: dpa) unterschrieb einen Vertrag bis 2020 - mit Verlängerungsoption.

Mörsch

SV Mörsch hat Klassenerhalt fix Mörsch (red) - Freude beim SV Mörsch: Dank des Klassenerhalts des SV Oberachern in der Fußball-Oberliga ist die Rettung auch für den Verbandsligisten SVM (Foto: Vetter) bereits vor dem letzten Spieltag sicher. Entspannt kann man die Partie in Pfullendorf angehen.

Rastatt

Verwirrung in der Landesliga Rastatt (bor) - Ein Gewitter in seiner ursprünglichen Bedeutung könnte im Nachhinein ein selbiges in der Fußball-Landesliga auslösen. Selbst ein Beben ist nicht ausgeschlossen, gibt es vor dem am Samstag anstehenden letzten Spieltag der laufenden Saison eine große Unklarheit (Foto: dpa).