Eine Packung zum Saisonende

Zum Saisonabschluss gab es für den SV 08 noch eine richtige Packung. Mit 0:7 (0:3) ging das Team von Trainer Matthias Frieböse, der auf fünf Stammspieler verzichten musste, bei hochsommerlichen Temperaturen beim Freiburger FC sprichwörtlich baden und beendet die Spielzeit auf dem sechsten Tabellenplatz. An der bärenstarken Runde, die die Wörtelkicker spielten, ändert die Klatsche freilich nichts. Den Breisgauern nutzte der Kantersieg indes nichts. Zum dritten Mal in Folge wurden sie "nur" Vizemeister, können aber über die Relegationsspiele den Aufstieg in die Oberliga doch noch schaffen.

Ehe sich die Kuppenheimer versahen, lagen sie bereits zurück. Nach nur vier Minuten fasste sich Marco Senftleber, mit 34 Treffern der Toptorjäger der Verbandsliga, ein Herz und überwand 08-Keeper Fabian Hegele mit einem leicht abgefälschten Schuss das erste Mal. Die erste gute Chance, es war gleichzeitig die einzige in Halbzeit eins, bot sich den Gästen nach einer guten Viertelstunde, als Fabio Borutta im Anschluss an eine Ecke von Yannis Otto den Ball neben den linken Pfosten köpfte. Für die extrem spielfreudigen Freiburger erhöhte der bärenstarke Ivan Novakovic mit einem satten Linksschuss aus 25 Metern auf 2:0 und ließ nur wenige Minuten später gar den dritten Treffer folgen, wobei sein Teamkollege Nicolas Garcia Stein den ohnehin schon unhaltbaren Freistoß noch leicht abfälschte. Mit diesem Zwischenstand war die Partie zur Pause so gut wie entschieden.

Zumal die Freiburger nach Wiederanpfiff nahtlos an die ausgezeichnete Darbietung von zuvor anknüpften und die Kuppenheimer geradezu zu Statisten degradierten. Herausragend war der fünfte Freiburger Treffer nach einer knappen Stunde: Weit in des Gegners Hälfte bekamen die Null-Achter den Ball nicht unter Kontrolle, Novakovic schnappte sich das Spielgerät und setzte zu einem unwiderstehlichen Sololauf an. Frederik Weißer sah nur noch die Hacken des Freiburgers, der den mitgelaufenen Alexander Martinelli mustergültig bediente, der wiederum keine Mühe hatte, Hegele zu überwinden. Marco Senftleber krönte seine Leistung schließlich mit dem 7:0, das gleichzeitig den Endstand in einer überaus einseitigen Partie bedeutete.

Matthias Frieböse, der Kuppenheimer Trainer, ließ sich von der höchsten Saisonniederlage die Laune nicht verderben, vielmehr blickte er auf die gesamte Runde zurück: "Ich bin sehr stolz auf die Truppe, das Umfeld und den Verein. Es ist eine tolle Saison für uns gewesen."

Freiburger FC: Schindler, Garcia Stein, Martinelli, Marco Senftleber, Ulubiev (70. Radovanovic), Novakovic (76. Daniel), Gehring (65. Enderle), Kevin Senftleber, Amrhein (59. Fellanxa), Dreher, Eggert.

SV 08 Kuppenheim: Hegele, Oremek, Holl (61. Herm), Herbote, Otto, Smuda, Weisgerber, Borutta, Weißer, Buttermilch (54. Kleber), Tran (65. Frey).

Schiedsrichter: David Schmidt (Ortenberg) - Zuschauer: 370 - Tore:1:0 Senftleber (4.), 2:0 Novakovic (25.), 3:0 Novakovic (29.), 4:0 Senftleber (49.) 5:0 Martinelli (56.), 6:0 Dreher (64.), 7:0 Senftleber (89.). (ak)