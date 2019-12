Marie Scholz überzeugt bei DM

Emely Kölmel war mit dem Ziel in den Wettkampf gestartet, mindestens einen Finalplatz der acht vorlaufschnellsten Schwimmerinnen im Jahrgang 2003 zu erzielen. Bereits am ersten Wettkampftag konnte sie über 100 Meter Brust eine neue persönliche Bestzeit aufstellen und qualifizierte sich als Sechste für das Finale am Nachmittag, in dem sie schließlich den achten Platz belegte. Obwohl bei ihrem zweiten Start über 50 Meter Brust erneut eine neue Bestzeit erzielt werden konnte, verpasste sie das Finale knapp. Mit neuer persönlicher Bestzeit über 200 Meter Brust schaffte sie dann erneut den Sprung in den Endlauf. Dank einer großen Energieleistung konnte sie sich noch einmal über eine Sekunde verbessern und erreichte den siebten Platz. Für Kölmel ist es die bisher beste Platzierung bei nationalen Titelkämpfen. Cheftrainer Christian Hensel sah sich gemeinsam mit seinem Co-Trainer Felix Scheumann aufgrund der gezeigten Leistungen in Berlin in der kontinuierlichen Trainingsarbeit am Bühler Beckenrand bestätigt. "Dank ihres konsequenten Trainings in Bühl war sie auf die Meisterschaften optimal vorbereitet. Dass sie dann im entscheidenden Moment ihre Leistungen abrufen kann und persönliche Bestzeit schwimmt, spricht für ihre Klasse", so Hensel in seinem Fazit.

Ein großes Wettkampfprogramm mit insgesamt fünf Starts hatte die 14-Jährige Marie Scholz zu absolvieren. Nachdem sie über 50 und 100 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken unter ihren hohen Erwartungen blieb, explodierte sie förmlich am letzten Wettkampftag über 50 Meter Rücken, steigerte ihre Qualifikationszeit um über eine Sekunde und schaffte völlig überraschend als Vierte den Sprung ins Jahrgangsfinale am Nachmittag. Dort konnte sie ihre Vorlaufzeit noch einmal bestätigen. Nach dem Anschlag zeigte die Anzeigetafel in der Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark schließlich den fünften Platz an.

Über 100 Meter Rücken konnte Julia Kusserow ihre Bestzeit deutlich steigern. Die Uhr blieb nach 1:08,41 Minuten stehen. Mit dem 18. Platz über 200 Meter, dem 20. Platz über 100 Meter und dem 31. Platz über 50 Meter Rücken zeigte sie erneut, dass sie zu den besten Rückenschwimmerinnen des Landes im Jahrgang 2004 gehört.

Für Nathalie Gutheil war allein die Qualifikation zu den nationalen Titelkämpfen schon ein großer Erfolg. Bei ihr em Start über 50 Meter Freistil blieb sie zwar unter ihrer Qualifikationszeit, konnte aber die besondere Atmosphäre der Titelkämpfe miterleben und wird auch in der kommenden Saison versuchen, sich erneut für den Saisonhöhepunkt zu qualifizieren.

Das internationale Bühler Schwimm-Meeting, das Ende Juni stattfinden wird, und die badischen Sommermeisterschaften bilden für die erste Wettkampfmannschaft nun den Saisonabschluss, bei dem es noch einmal darum geht, an die guten Leistungen anzuknüpfen. (red)