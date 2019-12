Heimvorteil genutzt

Bühl

Turn-Senioren-DM: Hauns holt Silber Bühl (red) - Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften im Geräteturnen in Bühl hat Patrick Hauns vom TV Iffezheim die Silbermedaille geholt, er knabberte gar am Titel. Insgesamt verfolgten rund 500 Zuschauer die Wettkämpfe. Der älteste Teilnehmer war 84 Jahre alt (Foto: Seiter).

DM-Titel für Bühler U-20-Volleyballer Bühl (moe) - Die Nachwuchs-Volleyballer des TV Bühl (Foto: toto) haben erstmals in der Vereinsgeschichte den deutschen Meistertitel bei der U 20 gewonnen. Das Team von Trainer Kristen Cléro setzte sich im Finale vor heimischem Publikum mit 2:1 gegen den Schweriner SC durch.

Volleyball: U-20-DM in Bühl Bühl (red) - Die besten deutschen Volleyball-Talente geben sich am Wochenende in der Bühler Großsport- und Schwarzwaldhalle bei der deutschen Meisterschaft der Altersklasse U20 die Klinke in die Hand. Der Bisons-Nachwuchs liebäugelt mit dem Halbfinale (Foto: toto).

Ottenau II setzt auf Heimvorteil Gaggenau (red) - Am Wochenende stehen einige Tischtennis-Relegationsspiele auf dem Programm, in denen auch Teams aus dem Bezirk involviert sind. Die Spvgg Ottenau II empfängt zur einzigen Partie der Relegationsrunde für die Männer-Verbandsliga den TTC Iffezheim (Foto: av).