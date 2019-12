Gold für Lars Lawo und Tim Stösser

Helmsheim

Meisterschaften der Senioren Helmsheim (red) - 22 Medaillen, davon zwölf in Gold, waren die Ausbeute der Leichtathleten des Kreises bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften in Helmsheim. Als Doppelsieger waren Michael Winter, Adi Marxer und Christina Lipps erfolgreich (Foto: rawo).

Weingarten

RTV: Hohenstein dominiert Weingarten (red) - Beim 14. Nachwuchsschwimmfest in Weingarten trafen sich jüngst 13 Vereine aus Baden, um im 25-Meter-Becken des Walzbachbades ihre Kräfte zu messen. Das Schwimmteam des Rastatter TV errang bei 127 Starts satte 97 Medaillen - 49 davon in Gold (Foto: RTV).