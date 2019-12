Orlemann schwimmt ins DM-Finale Vergangene Woche fanden in der Schwimmhalle des Europa-Sportparks in Berlin die Jahrgangsmeisterschaften des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) statt. Nur die besten Schwimmer mit entsprechend nachgewiesenen Wettkampf-Qualifikationszeiten waren hier startberechtigt, um im Verlauf der Woche ihre Champions in den Jahrgängen 2001 bis 2007 zu ermitteln. Mehr als 1 570 Aktive aus 331 Vereinen und Landesverbänden sorgten eine Woche lang für spannende Wettkämpfe. Die schnellsten acht Schwimmer jedes Jahrgangs qualifizierten sich über Vorläufe für die Finalteilnahme, wo es um die Ermittlung der neuen Jahrgangsmeister ging. Am Start vertreten waren laut Mitteilung auch zwei Schwimmer des Rastatter TV: Adrian Orlemann (Jahrgang 2005) und Cengiz Schroll (2004) zeigten zuletzt bei den süddeutschen Meisterschaften in diversen Finals ihre Topform und qualifizierten sich gleich mehrfach für Starts in der Hauptstadt. Orlemann konnte auf seiner Paradestrecke 50 Meter Brust seine Stärken ausspielen und zeigte keine Angst vor den 21 Konkurrenten in seinem Jahrgang. Er erreichte aufgrund seiner guten Vorlaufzeit das Finale und schaffte es dort, mit einer neuen persönlichen Bestzeit als Achter das Becken zu verlassen. In einer Topzeit von 32,50 Sekunden landete Orlemann nur knapp hinter dem neuen Champion Finn Wendland von der SG Rethen-Sarstedt und darf sich ab sofort zu den Top Ten Brustschwimmern in Deutschland zählen. Start in drei



Disziplinen



Orlemann ging zudem noch über 100 Meter Brust an den Start und erreichte dort den 17. Platz. Über 50 Meter Freistil starte er ebenfalls: Hier kam er gegen 34 Konkurrenten auf den 21. Platz. Sein Vereinskamerad Cengiz Schroll hatte sich über die 50 Meter Bruststrecke qualifiziert und erreichte gegen eine starke Konkurrenz Platz 30. Trainer Eugen Engelhardt zeigte sich zufrieden mit den Leistungen seiner Schwimmer. (red)

