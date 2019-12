Gold in Ghana knapp verpasst

Patrick Karcher arbeitet derzeit als Entwicklungshelfer in Ghana. Der Murgtäler berät das Ministerium für Kommunalverwaltung beim Aufbau einer IT-Abteilung, Auswahl geeigneter Mitarbeiter, schult diese oder sorgt für ein modernes IT-Büro. Auch auf den 64 Feldern kann der Verbandsliga-Spieler der Rochade Kuppenheim durchaus in Ghana Entwicklungshilfe leisten. Das zeigte sich bei einem Internet-Turnier: Karcher trumpfte in der Online-Schachliga des westafrikanischen Landes auf.

Nach 20 Wochen stand vergangenen Samstag das Finale an. Karcher, der unter dem Pseudonym "Alpha 3000" spielt, traf auf Onokpite Kennedy. Der Nigerianer war einer der wenigen Ausländer, die an dem Wettbewerb teilnahmen. Karcher ging im Endspiel mit 2:0 in Führung - in der dritten Runde stand der Kuppenheimer wieder auf Gewinn. Doch dann brach die Internet-Verbindung zusammen - und damit verlor er die Partie. Statt 3:0 hieß es nur noch 2:1.

Nachdem zwei weitere Niederlagen folgten, musste der Rochade-Spieler aufs Ganze gehen - überzog und verlor erneut. Kennedy gewann so die Online-Schachliga in diesem Jahr. Karcher muss derweil bangen, ob er eventuell sogar auf Platz drei zurückfällt. Ein Verfolger könnte ihn auf der Zielgeraden noch überholen. Ein Podestplatz ist ihm jedoch sicher. Sein Preisgeld spendet der Entwicklungshelfer unabhängig vom Abschlussrang, kündigte er an. Ein zweiter Kuppenheimer Sieg in Afrika wäre etwas Besonderes gewesen, denn vor wenigen Monaten hatte ein Vereinskamerad bei der Rochade, Hartmut Metz, die Schnellschach-Meisterschaften der Seychellen gewonnen. (ham)