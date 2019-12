Ziel ist Auswärtstor

Oliver Bethge war als Spion unterwegs. Zweimal. Und wie es für einen Guten dieser Zunft gehört, hat er dabei viel Wissenswertes aufgeschnappt. Bethges Observierungsobjekt: der SC Offenburg. Das Ziel der Mission: Aufstie g in die Landesliga. Dass dies aber durchaus ein heikles Unterfangen werden könnte, ist dem Trainer des Bezirksligisten SV Ulm auch klar. "Der SC Offenburg ist eine gute Mannschaft. Wer in der Bezirksliga Offenburg den zweiten Platz belegt, muss stark sein, vor allem in der Offensive haben sie enorme Qualität. Es wird keine leichte Aufgabe für uns", zollt Bethge vor dem morgigen Hinspiel (17.30 Uhr) der Aufstiegsrelegation dem Gegner Respekt.

Auch die Zahlen belegen Bethges Observierungskünste: Der SCO brachte es in der abgelaufenen Bezirksligasaison auf 88 Einschläge ins gegnerische Tor, was für 68 Punkte reichte. Somit holten die Ortenauer satte zehn Zähler mehr als die Ulmer. Besonders das SCO-Trio Aliu Cisse (19 Saisontore), Tonio Bayer (13) und Narek Sermanoukian (elf) wecken Erinnerungen an das "magische Dreieck" mit Fredi Bobic, Giovanne Elber und Krassimir Balakov des VfB Stuttgart in den 90er Jahren. Doch der Zweitplatzierte der Bezirksliga Offenburg hat auch eine Schwachstelle: Mit 47 Gegentoren ist die Defensive sozusagen die SCO-Achillesferse.

Oliver Bethge interessieren solche Statistiken wie Tore, Punkte oder Gegentreffer freilich nur am Rande. "Wir müssen auf uns schauen. Versuchen, unser eigenes Spiel auf den Platz zu bringen. Das Ziel muss es sein, ein Auswärtstor zu schießen", sagt der SVU-Trainer, der fast auf den kompletten Kader zurückgreifen kann: "Lediglich hinter zwei, drei Spielern steht noch ein Fragezeichen."

Ein Auswärtstor der defensivstarken Ulmer (26 Gegentreffer) wäre eine "gute Ausgangslage", so Bethge, für das Rückspiel nächsten Samstag.