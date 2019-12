Schwimmer des TV Bühl triumphieren

Karlsruhe

Karlsruhe (red) - Reichlich Edelmetall gab es für das Schwimmteam des TV Bühl bei den deutschen Masters-Meisterschaften in Karlsruhe. Der TVB war mit einem siebenköpfigen Aufgebot am Start, insgesamt nahmen 891 Schwimmer aus ganz Deutschland teil (Foto: TV Bühl).

Berlin

Berlin (red) - Vergangene Woche fanden in der Schwimmhalle des Europasportparks in Berlin die Jahrgangsmeisterschaften des Deutschen Schwimmverbandes statt. Für den Rastatter TV waren Adrian Orlemann und Cengiz Schroll in der Hauptstadt am Start (Foto: RTV).

Berlin

Berlin (red) - Vier Schwimmer vom Schwimmteam des TV Bühl konnten bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin überzeugen. Mit drei Finalplätzen von Emely Kölmel und Marie Scholz konnten die Bühler Schwimmer im Konzert der Großen mitschwimmen (Foto: TVB).

Weingarten

Weingarten (red) - Beim 14. Nachwuchsschwimmfest in Weingarten trafen sich jüngst 13 Vereine aus Baden, um im 25-Meter-Becken des Walzbachbades ihre Kräfte zu messen. Das Schwimmteam des Rastatter TV errang bei 127 Starts satte 97 Medaillen - 49 davon in Gold (Foto: RTV).