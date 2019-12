FC Rastatt 04 zerlegt den SV Sasbach

Dabei sah es nach den ersten 120 Sekunden allerdings noch ganz anders aus. Die Gäste aus Sasbach erwischten nämlich einen Start nach Maß. An der eigenen Eckfahne verdaddelte 04-Innenverteidiger Albert Haxhijaj den Ball gegen Arthur Kissner. Der SVS-Stürmer schaltete blitzschnell, schlug eine Flanke in den Sechzehner, wo Felix Gärber am zweiten Pfosten lauerte. Seine missglückte Annahme fand per Hacke mit etwas Glück den Weg ins lange Eck (2.).

Vom frühen Gegentreffer unbeeindruckt, schaltete der FC 04 auf Angriff. Nur acht Minuten später wurden die Gelb-Schwarzen belohnt: Mit einem langen Flachpass aus der eigenen Hälfte machte Haxhijaj seinen Fehler vor dem 0:1 wieder wett. Halil Sefedini nahm die Kugel geschickt an, drehte sich an der Strafraumkante um seinen Gegenspieler, schlug im Sechzehner noch einen Haken, um schließlich mit Wucht den 1:1-Ausgleich zu erzielen. "Es war ein überragender Sieg. Ich kann der Mannschaft nur ein riesiges Kompliment machen. Auch nach einem 0:1-Rückstand so eine Moral und Willen zu zeigen, das Spiel unbedingt noch gewinnen zu wollen, das war schon ganz stark", erklärte Spielertrainer Steven Föry nach Abpfiff überglücklich. Nach dem furiosen Auftakt flachte das Spiel zunächst ab. Nur selten gelangen hüben wie drüben Passstafetten mit mehr als drei Stationen.

In Halbzeit zwei änderte sich das - jedoch nur aufseiten der Rastatter. Der SVS blieb über die gesamte Spielzeit enttäuschend blass. Ganz anders der FC 04: Nur drei Minuten nach dem Pausentee nutzten die Hausherren eine Kontergelegenheit. Der agile Sefedini dribbelte an den Strafraum und ließ SVS-Verteidiger Patrick Engel stehen wie eine Slalomstange. Sein Versuch - halb Schuss, halb Vorlage - landete am zweiten Pfosten, wo der mitgelaufene Fischmann aus drei Metern im Fallen vollendete (48.). Wer von den rund 700 Zuschauern im Münchfeldstadion nun mit einer Aufholjagd des Bezirksligisten rechnete, sah sich getäuscht. Weiter war es nur der A-Ligist, der auf die Tube drückte.

Allen voran der auffällige Fischmann wollte es nun wissen: In der 61. Minute bekam der Stürmer am Strafraumeck den Ball. Ohne Mühe dribbelte er sich an seinem Gegenspieler vorbei und legte quer - Alexander Wulf musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Sinnbildlich für den Sasbacher Auftritt dann das 4:1: Aus dem Getümmel köpfte Heiko Apfelböck das Leder Richtung Keeper Fabian Dürr. Die Abstimmungsprobleme mit seinem Verteidiger nutzte erneut Fischmann, der die Situation frühzeitig erkannte und die Kugel über den Torwart hinweg ins Netz spitzelte (71.) - die Entscheidung.

Der FC 04 spielte sich nun in einen Rausch und ließ vier Minuten später den 5:1-Endstand folgen. Einen Einwurf ließ Routinier Ralph Mackert zum eingewechselten Alexander Lut mit einer simplen Körpertäuschung durch. Dieser fasste sich aus 25 Metern ein Herz und donnerte aufs SVS-Gehäuse. Den strammen Schuss ließ Dürr nach vorne abklatschen, wo der durchgelaufene Mackert nur noch einschieben musste. "Heute haben wir gespielt wie ein B-Ligist, deshalb ist der Sieg für Rastatt hochverdient. Mit solch einer Leistung kannst du nur dem Gegner gratulieren", sagte ein enttäuschter Gäste-Coach Steve Schroeter. Föry hingegen war überglücklich: "Es ist grandios. Ich freue mich für den gesamten Verein und alle Verantwortlichen. So ein Pokalsieg und vor allem so ein Ergebnis kommt selten zustande. Jetzt wird einfach nur noch gefeiert." Und das ein oder andere Erinnerungsbild wurde sicher auch noch geknipst.

FC Rastatt 04: Haziri - Va. Saponenko, Föry (61. Lut), Haxhijaj, Vi. Saponenko - Wulf, Mackert, Frasch (83. Cindel), Rrahimi - Fischmann (78. Beqiraj) , Sefedini (70. Mrkaljevic).

SV Sasbach: Dürr - Ingold, Engel, Apfelböck, Faller (32. Mußler) - Gräber (75. Jahn), Pfeifer, Klumpp (56. Oldach), Schaum - Kissner, Pahl (56. Treml).

Schiedsrichter: Benedikt Lorenz - Zuschauer: 700 - Tore: 0:1 Gräber (2.), 1:1 Sefedini (10.), 2:1 Fischmann (48.), 3:1 Wulf (62.), 4:1 Fischmann (71.), 5:1 Mackert (75.).