Offen bis zum letzten Ballwechsel

In den beiden ersten Einzelspielen verlief alles wie erwartet: Muggensturms Nummer eins Xenia Maier bezwang Julia Dieterle glatt in drei Sätzen, Nina Rath glich mit einem Dreisatzsieg über Eva Appel zum 1:1 aus. Im dritten Einzel hatte Luisa Pfrommer gegen Alessia Krieg trotz des Dreisatzsieges einige Mühe um Muggensturm mit 2:1 in Führung zu bringen. Im zweiten Satz konterte Pfrommer einen 7:10 Rückstand zum 12:10-Satzgewinn. Im dritten Durchgang gelang Pfrommer nach einem 5:7-Rückstand mit vier Punkten in Serie die Wende. Am Ende stand ein 12:10-Sieg zu Buche. Die folgenden vier Spiele wurden allesamt im fünften Satz entschieden. Rath/Dieterle konnten gegen Appel/Maier im Doppel einen 0:2-Satzrückstand drehen und zum 2:2 ausgleichen. Im besten Spiel des Tages lieferten sich die beiden Topspielerinnen Maier und Rath ein heißes Gefecht. Rath entschied den ersten Durchgang mit ihrem vierten Satzball zum 16:14. Maier konterte mit 11:7 zum Gleichstand, unterlag aber anschließend mit 6:11. Beide Spielerinnen schenkten sich nichts und überzeugten immer wieder mit tollen Angriffsbällen. Maier konnte noch zulegen und riss mit 11:7 und 11:4 das Match an sich. Dieterle schaffte nach einem 1:2-Rückstand gegen Pfrommer mit zwei 11:6 und 11:4 Satzerfolgen den 3:3-Ausgleich. Das abschließende Einzel zwischen Appel und Krieg war bis zum letzten Ballwechsel offen. Krieg hatte nach vergebenem Satzball im ersten Satz und einer 11:13-Niederlage im zweiten Durchgang nach Abwehr von insgesamt vier Satzbällen mit 14:12 den Satzgleichstand erzwungen. Im Entscheidungssatz lag Appel zunächst mit 1:3 in Rückstand, konnte aber mit einer Serie von fünf Punkten eine Vorentscheidung erzwingen. Krieg kämpfte sich bis auf 8:10 nochmals heran, mit dem dritten Matchball beendete Appel nach zwei Stunden die Partie und führte Muggensturm zum Pokalsieg.

Ergebnisse:

Einzel: Xenia Maier - Julia Dieterle 11:4, 11:3, 11:4; Eva Appel - Nina Rath 6:11, 9:11, 6:11; Luisa Pfrommer - Alessia Krieg 11:7, 12:10, 12:10; Doppel: Appel/Maier - Dieterle/Rath 11:9, 11:7, 7:11, 5:11, 8:11. Einzel: Maier -Rath 14:16, 11:7, 6:11, 11:7, 11:5; Pfrommer - Dieterle 11:6, 8:11, 11:9,6:11, 4:11; Appel - Krieg 13:11, 12:14, 11:8,5:11, 11:8. (ti)